Video Gol Highlights Udinese-Cagliari 5-1: sintesi 3-4-2022

Video Gol Highlights Udinese-Cagliari 5-1: vittoria netta dei friulani, che ribaltano l’iniziale vantaggio di Joao Pedro con le reti di Becao, Molina e la tripletta di Beto.

Udinese-Cagliari 5-1: vittoria netta dei friulani alla “Dacia Arena”.

La squadra di Cioffi passa in svantaggio a causa di un gol di Joao Pedro, ma recupera nel finale di primo tempo e dilaga nella ripresa, trascinata dalla tripletta di Beto.

Affonda il Cagliari di Mazzarri, che si mantiene al di sopra della zona retrocessione, ma resta alla portata di Venezia e Genoa, entrambe con una gara in meno.

Salvezza tutta da conquistare, dunque, per la formazione sarda, che incappa nella quarta sconfitta di fila, dopo una serie di risultati utili.

La sintesi di Udinese-Cagliari 5-1

Inizio di partita piuttosto bloccato, con un solo squillo di Walace dalla distanza, che non crea problemi a Cragno.

Ancora Udinese con Beto, pescato in verticale da Success: il tiro del brasiliano finisce alto.

Cagliari che risponde con Dalbert: il tiro a giro, dalla destra, è preda di Silvestri.

Partita senza particolari sussulti, dove è l’Udinese che prova a fare gioco, ma il Cagliari si difende con ordine.

I friulani sfondano dalla sinistra con Udogie, ma Pereyra non riesce ad impattare a dovere il cross del compagno e mette la palla fuori.

Ancora bianconeri in avanti, con un destro di Beto che sfiora il palo.

Il Cagliari fa fatica ad affacciarsi in avanti, ma passa in vantaggio con Joao Pedro: il brasiliano riceve da Deiola in area, e spiazza Silvestri col piatto.

Immediata la reazione dell’Udinese, che pareggia con Becao: cross di Pereyra per la testa di Beto. Cragno respinge, ma non può nulla sul tap-in del centrale.

💥️ ⚪️⚫️ GOOOLLLL ⚪️⚫️ 💥#Becao la butta dentro dopo la respinta del portiere e trova il gol del pareggio ⚽️#UdineseCagliari 1-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2022

Ancora Udinese avanti nel finale di primo tempo: palla di Beto per Pereyra, che da centro area spara alto sulla traversa.

Proprio Beto porta avanti i friulani: scambio di favori con Pereyra, che mette in mezzo un pallone sul quale il brasiliano si avventa di testa. Palla in rete, con Cragno che non può nulla.

La squadra di Gotti chiude la gara in avvio di ripresa: Beto ruba palla a centrocampo, e innesca il contropiede. Solo davanti a Cragno, per il brasiliano è un gioco da ragazzi segnare.

💥️ ⚪️⚫️ GOOOLLLL ⚪️⚫️ 💥

Doppietta di #Beto che supera il portiere con una bella conclusione ⚽️⚡️#UdineseCagliari 3-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2022

Il Cagliari prova a rispondere con una sponda di Pereiro per Zappa. Il tiro del terzino finisce alto.

Mazzarri inserisce Baselli e Keita. Proprio l’ex Lazio va vicino al gol con una girata da distanza ravvicinata. Silvestri si supera.

Il Cagliari capitola definitivamente sotto i colpi di Molina: l’esterno riceve da Success in verticale e scarica il tiro di prima intenzione dal limite. Traiettoria beffarda che supera Cragno.

La partita, a quel punto, non ha molto più da dire: l’Udinese cambia diverse carte in tavola, e si rende pericolosa altre due volte.

Prima ci prova Beto (conclusione respinta dalla difesa), poi con Pereyra (tiro a giro al lato).

I bianconeri non accennano però a fermarsi, e si portano sul 5-1 con la tripletta personale di Beto: cross di Pussetto dalla sinistra per il brasiliano, che insacca di testa.

💥️ ⚪️⚫️ GOOOLLLL ⚪️⚫️ 💥

Tripletta di #Beto che di testa spinge il pallone in rete ⚽️⚽️⚽️#UdineseCagliari 5-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2022

Partita in ghiaccio, e Cagliari che resta in dieci per l’espulsione di Grassi. La squadra di Mazzarri resta impantanata nella lotta per la salvezza.

Highlights e video gol Udinese-Cagliari 5-1

Il tabellino di Udinese-Cagliari 5-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina (Soppy 70′), Makengo (Arslan 70′), Walace (Jajalo 62′), Pereyra, Udogie; Success (Pussetto 62′), Beto (Nestorovski 76′).

A disposizione: Padelli, Gasparini, Perez, Arslan, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy.

Allenatore: Cioffi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (Walukiewicz 76′), Altare (Keita 54′); Zappa, Deiola (Baselli 54′), Grassi, Dalbert, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro (Carboni 76′).

A disposizione: Aresti, Radunovic, Baselli, Rog, Keita, Luvumbu, Lykogiannis, Ceter, Obert, Walukiewicz, Carboni.

Allenatore: Mazzarri

Marcatori: 32′ Joao Pedro (C), 38′ Becao (U), 45′, 49′, 74′ Beto (U), 59′ Molina (U)

Arbitro: Abisso (Palermo)

Ammoniti: Dalbert (C), Grassi (C), Walace (U), Baselli (C), Pereyra (U)