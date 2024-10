Video Gol Highlights Udinese-Cagliari 2-0: Sintesi 25-10-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Cagliari 2-0, 9° Giornata Serie A: segnano Lucca e Davis

L’Udinese batte il Cagliari al Bluenergy Stadium di Udine, conosciuto anche come Stadio Friuli, nel primo anticipo del venerdì della nona giornata di Serie A.

I friulani tornano alla vittoria portandosi a sedici punti e fermando i sardi dopo tre risultati utili consecutivi e a quota nove.

Sintesi di Udinese-Cagliari 2-0

Out Atta, Deulofeu, Kristensen, Sanchez e Thauvin per Kosta Runjaic, che schiera Kabasele, Bijol e Toure in difesa davanti a Okoye, scelti Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero e Zemura a centrocampo, si rivede Davis con Lucca in attacco.

Non ci sono Jankto e Pavoletti per Davide Nicola, che punta su Azzi, Zappa, Mina, Luperto e Augello in difesa a protezione di Scuffet, in mediana Makoumbou, Adopo e Marin, in attacco i soliti Gaetano e Piccoli.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza provando a ripartire in contropiede.

I padroni di casa si rendono più volte pericolosi con Lovric e Payero in mezzo alle due ammonizioni che portano all’espulsione di Makoumbou al 29′ minuto.

Gli ospiti subiscono la superiorità numerica dei padroni di casa, che spingono sull’acceleratore e, dopo il tentativo di Ehizibue e la sostituzione di Gaetano per Deiola, al 37′ minuto sbloccano il risultato con Lucca, che trova il gol del vantaggio su assist di Kamara.

Nel finale gli ospiti rischiano di crollare contro l’entusiasmo dei padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con Davis e Lovric.

Nel secondo tempo non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa approfittano dell’uomo in più per addormentare il gioco e gestire il vantaggio contro ospiti che tentano solo di limitare i danni.

Dopo il tentativo di Kabasele, finalmente gli ospiti si fanno vedere in avanti con Mina e Adopo, viene ammonito Lucca prima di essere coinvolto nella girandola dei cambi con Lapadula, Luvumbo, Zortea, Zarraga, Modesto e Bravo, subentranti a Piccoli, Adopo, Augello, Payero e Ehizibue.

Al 78′ minuto i padroni di casa raddoppiano con una giocata meravigliosa personale di Davis, che di fatto chiude i giochi.

Nel finale c’è ancora spazio per i gialli a Azzi e Toure, oltre a Giannetti, Zemura e Prati, che sostituiscono Kabasele, Kamara e Marin, mentre Deiola non riesco a trovare la porta da buona posizione.

Highlights e Video Gol di Udinese-Cagliari 2-0:

Tabellino di Udinese-Cagliari 2-0

UDINESE (3-5-2) – Okoye; Kabasele (85′ Giannetti), Bijol, Tourè; Ehizibue (73′ Rui Modesto), Lovric, Karlstrom, Payero (73′ Zarraga), Kamara (85′ Zemura); Davis, Lucca (73′ Bravo). All.: Runjaic.

CAGLIARI (3-5-1-1) – Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin (89′ Prati), Makoumbou, Adopo (71′ Luvumbo), Augello (71′ Zortea); Gaetano (38′ Deiola); Piccoli (71′ Lapadula). All.: Nicola.

ARBITRO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

GOL: 38′ Lucca (U), 78′ Davis (U).

ASSIST: Kabasele (U, 1-0).

ESPULSO: 29′ Makoumbou (C) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Lucca, Touré (U), Azzi (C).

NOTE – Recupero 1’+ 4′.

