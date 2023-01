Video Gol Highlights Udinese-Bologna 1-2: Sintesi 15-1-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Bologna 1-2, 18° Giornata Serie A: segnano Beto, Sansone e Posch, protagonista il VAR

Il Bologna batte l’Udinese alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nella diciottesima giornata di Serie A.

Grandissima rimonta per i felsinei, che cancellano le ultime due sconfitte consecutive portandosi a quota ventidue punti in classifica.

Continua il momento negativo per i friulani, che non vincono ormai da tre mesi, ben dieci partite, e fermi a quota venticinque punti in classifica.

Sintesi di Udinese-Bologna 1-2

Indisponibile il lungodegente Masina per Andrea Sottil, che schiera Becao, Bijol e Perez davanti a Silvestri, c’è il centrocampo titolare con Pereyra, Lovric, Walace, Makengo e Udogie, confermato Success in attacco con Beto.

Lista chilometrica di infortunati e squalificati per Thiago Motta, orfano di Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri Dominguez, Medel e Zirkzee. In difesa ci sono i titolari Posch, Lucumì, Soumaoro e Lykogiannis a protezione di Skorupski, spazio a Moro in mediana con Schouten, Ferguson e Soriano, mentre in attacco la scelta ricade su Sansone e Orsolini.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa sono ben messi in campo e non lesinano a ripartire in contropiede.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Orsolini, che prova addirittura il pallonetto, al 10′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Beto, che trova il gol del vantaggio su assist perfetto di Success.

Momento di difficoltà per gli ospiti, che ringraziano il VAR al 15′ minuto, quando annulla la doppietta di Beto, per posizione di fuorigioco.

Solo dopo aver rischiato di affondare, finalmente gli ospiti ritrovano le giuste distanze e non soffrono più gli avversari, che non riescono più a ripartire con lo stesso killer instict e, anzi, al 45′ minuto subirebbero pure il pareggio di Sansone, bravo a sfruttare il cross di Aebischer, ma il VAR cancella tutto sempre per posizione irregolare.

Continua ad essere bellissima la partita anche nel secondo tempo, visto che gli ospiti trovano molto facilmente la giocata, mentre i padroni di casa non si limitano a gestire.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Udogie, al 59′ minuto gli ospiti pareggiano con Sansone, che sfrutta il meraviglioso lancio di Moro.

Entrano Arslan e Samardzic per Makengo e Lovric e, dopo le occasioni di Orsolini e Pereyra, poco cinici, ma bravi anche i due portiere, anche Cambiaso, Soriano e Ebosse subentrano al posto di Lykogiannis, Aebischer e Perez.

Al 81′ minuto gli ospiti completano la rimonta con Posch, che ribalta il risultato sfruttando la sponda di Schouten sugli sviluppi di un calcio piazzato.

⏱️ FT | Il @Bolognafc1909 rimonta la partita e va a vincere! 💫#UdineseBologna 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/DGyGh7vDFm — Lega Serie A (@SerieA) January 15, 2023

Grande reazione da parte dei padroni di casa, che si riversano nella metà campo avversario divorandosi più volte il pareggio con Success nel finale, durante il quale c’è spazio anche per Nestorovski, Kasius e Barrow, che colpisce anche un palo, al posto di Walace, Sansone e Orsolini.

Highlights e Video Gol di Udinese-Bologna 1-2:

Tabellino di Udinese-Bologna 1-2

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez (74′ Ebosse); Pereyra, Lovric (62′ Arslan), Walace (84′ Ehizibue), Makengo (62′ Samardzic), Udogie; Beto, Success. All. Sottil

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis (74′ Cambiaso); Moro, Schouten; Orsolini (85′ Barrow), Ferguson, Aebischer (74′ Soriano); Sansone (85′ Kasius). All. Thiago Motta

Arbitro: Manuel Volpi

Gol: 10′ Beto (U), 57′ Sansone (B), 80′ Posch (B)

Assist: Success (U, 1-0), Moro (B, 1-1), Ferguson (B, 1-2)

Ammoniti: Lucumí, Walace, Soriano, Ferguson

Espulsi: nessuno