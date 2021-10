Video Gol Highlights Udinese-Bologna 1-1: Sintesi 17-10-2021

Video Gol Highlights Udinese-Bologna 1-1: al gol di Barrow risponde il pareggio di Beto.

Udinese-Bologna 1-1: finisce in parità la sfida della “Dacia Arena”, che ha visto i felsinei dominare per larghi tratti, ma venire beffati dal gol di Beto ad otto minuti dalla fine.

Alla squadra di Mihajlovic non bastano un Barrow ancora una volta scatenato (in gol anche oggi) e un secondo tempo giocato interamente in superiorità numerica per l’espulsione di Pereyra.

La squadra di Gotti ritrova così i punti casalinghi che le mancavano dalla vittoria per 3-0 contro il Venezia. Il Bologna si mantiene in zone di alta classifica.

La sintesi di Udinese-Bologna 1-1

Le prime fasi di partita procedono a ritmi bassi, col Bologna che gira palla e l’Udinese intenta a chiudere gli spazi.

La squadra emiliana cresce col passare dei minuti, e va alla conclusione un paio di volte, con Arnautovic e Barrow dal limite. Entrambe deviate in corner.

L’Udinese non riesce ad affacciarsi nella metà campo avversaria, e anzi rischia nuovamente su un tiro di Soriano respinto da Silvestri, sul quale Svanberg non riesce ad intervenire per ribadire in rete.

L’Udinese, già in difficoltà, rimane in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Pereyra per doppio giallo.

La squadra di Gotti, comunque, mantiene la porta inviolata fino all’intervallo, dopo aver vito sprecare a Barrow una punizione dal limite.

Nel secondo tempo l’Udinese dà segni di vita con un sinistro di Deulofeu che finisce al lato di poco.

Rispondono i felsinei con una bella combinazione Soriano-Barrow dal limite. Il tiro dell’africano esce al lato.

I friulani, però, ribattono colpo su colpo, grazie a un Deulofeu scatenato: suo il cross per la testa di Stryger Larsen che costringe Skorupski a mettere il pallone alto.

La squadra di Gotti si espone ad eccessivi rischi quando, un rinvio sbagliato di Makengo, finisce sui piedi di Soumaoro con Silvestri attento ad anticipare.

Il Bologna passa comunque in vantaggio poco dopo: lancio lungo di Dominguez per Barrow che, al volo, trafigge Silvestri nell’uno contro uno.

Si comincia con la girandola dei cambi e Mihajlovic, che inserisce Kingsley, è costretto a rinunciarvi dopo un quarto d’ora per infortunio.

Barrow prova a chiuderla su sponda di Arnautovic, ma Silvestri è attento e devia.

È invece l’Udinese a pareggiare con Beto: azione molto confusa con Pussetto che crossa in area. Dalle parti di Skorupski si forma un nugolo di giocatori, e alla fine è Beto a spuntarla tra le proteste dei rossoblù.

Il gol scalda gli animi, e Abisso è costretto a sventolare vari cartellini.

Nel finale, il Bologna prova ad attaccare per riacciuffare la vittoria. È Vignato a sfiorare il gol con un destro dal limite, ma la gara termina in parità senza ulteriori sussulti.

Highlights e video gol Udinese-Bologna 1-1

Il tabellino di Udinese-Bologna 1-1

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (Molina 69′), Pereyra, Walace, Makengo, Udogie (Pussetto 69′); Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Molina, Pussetto, Samardzic, Forestieri, De Maio, Soppy. Allenatore: Gotti

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks (Medel 68′), Theate (Skov Olsen 68′); De Silvestri, Dominguez, Svanberg (Kingsley 56′), Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Kingsley, Medel, Santander, Van Hooijdonk, Corbo, Dijks, Vignato. Allenatore: Mihajlovic

Marcatori: 67′ Barrow (B), 85′ Beto (U)

Arbitro: Abisso (Palermo)

Ammoniti: Svanberg (B), Skorupski (B), Soumaoro (B), Dominguez (B), Soriano (B), Hickey (B)

Espulsi: Pereyra (U, doppio giallo)

