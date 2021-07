Video Gol Highlights Ucraina-Inghilterra 0-4: Sintesi Europei 3-7-2021

Video Gol e Highlights Ucraina-Inghilterra 0-4, Quarti di finale Europei 3-7-2021: doppietta di Kan e reti di Maguire e Henderson, inglesi in semifinale contro la Danimarca

L’Inghilterra batte agevolmente l’Ucraina allo Stadio Olimpico di Roma, in Italia, nella quarta ed ultima sfida dei quarti di finale degli Europei.

Vittoria schiacciante per gli inglesi, nonostante un primo tempo molto equilibrato, che conquistano la qualificazione in semifinale, dove affronteranno la Danimarca.

Sintesi di Ucraina-Inghilterra 0-4

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi non troppo intensi. Entrambe le squadre si mostrano aggressive nel pressing, ma non riescono a far girare la palla con la giusta velocità a causa della compattezza dei reparti.

Al 4′ minuto, però, la partita sembra mettersi benissimo per gli inglesi, che sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Kane, su assist meraviglioso di Sterling.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane has now scored 36 goals for England in 59 games 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/Fxk7IeZUhW — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

Nonostante il gol segnato, però, si combatte su ogni palla, perché gli ucraini sono bravi a non abbattersi, reagiscono con carattere al momento difficile e, anzi, sfiorano due volte il pareggio con Yaremchuk, bravo Pickford, rischiando solo su una conclusione di Rice, che trova preparato Bushchan.

Il secondo tempo si apre come il primo, cioè con gli inglesi che segnano subito il gol del raddoppio al 47′ minuto con il colpo di testa imperioso di Maguire sulla perfetta punizione di Shaw.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Maguire doubles the lead for England in Rome ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/tky5OTx0sL — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

E, subito dopo, al 51′ minuto arriva anche il tris firmato da Kane, che si regala una fantastica doppietta, altro assist perfetto di Shaw, lanciato a porta da un tacco geniale di Sterling.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane = 1st England player to score twice in a EURO finals knockout game ⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/cgIsRZwFLV — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

Gli ucraini accusano il colpo e vanno in completa balia degli inglesi, che fanno ciò che vogliono padroneggiando in lungo ed in largo.

Così, dopo il miracolo di Bushchan sulla conclusione al volo di Kane, al 63′ minuto Henderson chiude i giochi calando il poker sul perfetto calcio d’angolo di Phillips.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 When you score your first goal for England…



Jordan Henderson ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/xZfxaYzW9F — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

La goleada taglia le gambe agli ucraini, che non hanno le forze per dare senso al finale del proprio cammino europeo, mentre gli inglesi addormentano il gioco e gestiscono le fatiche.

Highlights e Video Gol di Ucraina-Inghilterra 0-4:

Tabellino di Ucraina-Inghilterra 0-4

Ucraina (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov (35′ Tsygankov), Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk (19′ st Makarenko), Shaparenko, Zinchenko, Mykolenko; Yarmolenko, Yaremchuk. A disp.: Sobol, Sudakov, Stepanenko, Marlos, Pyatov, Bezus, Zubkov, Trubin, Tymchyk, Dovbyk. All.: Shevchenko

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw (20′ st Trippier); Rice (11′ st Henderson), Phillips (20′ st Bellingham); Sancho, Mount, Sterling (20′ st Rashford); Kane (28′ st Calvert-Lewin). A disp.: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Mings, Coady, Chilwell, Foden. All.: Southgate

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 4′ e 5′ st Kane (I), 1′ st Maguire (I), 18′ st Henderson (I)

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

Migliori Bookmakers AAMS