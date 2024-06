Video Gol Highlights Turchia-Portogallo 0-3: Sintesi 22-06-2024

Il Risultato di Turchia-Portogallo 0-3, 2° giornata Gruppo F: i lusitani vincono con facilità e si qualificano agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. La classifica: Portogallo 6, Turchia 3, Repubblica Ceca e Georgia 1.

Bernardo Silva apre le marcature, il difensore Akaydin raddoppia con un surreale autogol e Bruno Fernandes chiude la contesa.

La Sintesi di Turchia-Portogallo 0-3

La Turchia inizia in maniera combattiva, ma il Portogallo non è facile da scalfire e controlla più o meno agevolmente la partita anche perché gli avversari commettono più di un errore in impostazione.

Dopo qualche timido tentativo, i lusitani passano per la prima volta al 21° grazie a Bernardo Silva: Nuno Mendes, molto attivo in proiezione offensiva nel primo tempo, crossa per il centro dell’area, ma una deviazione di Kokcu mette il pallone sul destro dell’ala del Manchester City, che conclude di prima intenzione piegando le mani a Bayindir.

Passano solo sette minuti e il Portogallo raddoppia: Cancelo sbaglia un passaggio per Ronaldo e regala il pallone ai turchi, ma Akaydin effettua un retropassaggio per Bayindir senza che egli sia tra i pali e così il pallone, malgrado il disperato tentativo dello stesso numero 4, varca la linea di porta.

Al 31° un guizzo della squadra di Vincenzo Montella: il più vivace, Akturkoglu, corre sulla fascia sinistra, s’incunea tra due difensori e conclude cercando il primo palo, ma Diogo Costa devia il pallone in corner con il piede. Questa è la prima e unica occasione creata dalla Turchia in 90 e rotti minuti di partita.

Il quarto d’ora rimanente è privo di altri particolari eventi e il primo tempo va in archivio dopo un minuto di recupero.

Anche la ripresa è in pieno controllo di Ronaldo e soci e al 56° arriva il terzo gol, il punto esclamativo all’incontro: sul lungo lancio di Cancelo Celik non sale per tempo e lascia solo, e in posizione regolare, il fuoriclasse di Madeira, che può recarsi indisturbato nell’area turca e offrire generosamente a Bruno Fernandes un pallone che va solo appoggiato in rete.

Malgrado la mezz’ora e più da giocare, non accade più nulla. La terza rete sembra aver dato un colpo di grazia alla Turchia, che smette di fare anche quel poco che almeno provava a fare, mentre il Portogallo non infierisce, si dedica al palleggio e risparmia energie per i prossimi appuntamenti.

Highlights e Video Gol di Turchia-Portogallo 0-3

Il Tabellino di Turchia-Portogallo 0-3

Turchia (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Akaydin (75′ Demiral), Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Ayhan (58′ Yuksek); Akgun (70′ Guler), Kokcu (46′ Yazici), Akturkoglu (58′ Yildiz); Yilmaz. CT: Montella



Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo (68′ Semedo), Ruben Dias, Pepe (83′ Antonio Silva), Nuno Mendes; Vitinha (83′ Joao Neves), Joao Palhinha (46′ Ruben Neves), Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao (46′ Pedro Neto). CT: Martinez

Marcatori: 21′ Bernardo Silva, 28′ aut. Akaydin e 56′ Bruno Fernandes

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Bardakci (salta la prossima), Leao (salta la prossima), Akaydin, Celik e Palhinha

