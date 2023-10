Video Gol Highlights Torino-Verona 0-0 e Sintesi 02-10-2023

Il posticipo della 7ª giornata di Serie A delle 18:30 tra Torino e Verona finisce in parità a reti bianche. Una partita con poche emozioni e avara di occasioni.

Il Torino si ferma sullo zero a zero contro un Verona combattivo e ruvido. I granata di Juric non riescono a sfondare e dimostrano come sia difficile segnare e sbloccare il risultato con le difese chiuse e blindate e rimandano il salto in alto in classifica, salendo così a 9 punti.

Il Verona di Baroni senza poi fare tante barricate ha meritato il punto che aveva programmato e sale in classifica, assestandosi a 8 punti. Per il Torino una frenata alle presunte ambizioni europee. Se la difesa granata per la quarta volta, su sette partite, non subisce gol, l’attacco non segna da 2 partite. Stesso problema dei scaligeri, che non segnano da 4 partite, salendo così a 443 minuti di astinenza.

Torino-Verona 0-0, cronaca

Torino e Verona si prendono un punto per parte in questo 0-0 povero di emozioni. Il Torino parte forte e dopo 54 secondi con Seck sfiora il vantaggio con Montipò che salva con un bell’intervento.

Un primo tempo che si conclude con l’occasione più limpida granata con Lazaro che prende palla sulla trequarti, salta Folorunsho e cerca col destro il palo più lontano, ma Montipò, migliore in campo, la tocca quel che basta deviando il pallone in corner.

Nella ripresa, più Verona che Torino che non riesce mai ad inquadrare la porta avversaria. La squadra di Baroni si rende pericolosa con un cross velenoso di Faraoni che impegna Milinkovic-Savic, poi con Djuric che ci prova in rovesciata.

Torino-Verona 0-0, tabellino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov (st 27′ Tameze), Schuurs, Rodriguez; Soppy (st 35′ Bellanova), Ricci, Ilic (st 9′ Linetty), Lazaro; Radonjic (st 9′ Vlasic); Seck (st 35′ Karamoh), Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Zima, Sanabria, Gineitis, Antolini, N’Guessan. All. Juric.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (st 1′ Magnani), Magnani, Amione (st 13′ Faraoni); Terracciano, Folorunsho, Suslov (st 40′ Hongla), Lazovic; Duda, Ngonge (st 31′ Saponara); Cruz (st 13′ Djuric). A disp. Berardi, Perilli, Henry, Joselito, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Bonazzoli All. Baroni.

Ammoniti: pt 8′ Magnani (V), st 26′ Tameze (T)