Video gol-highlights Torino-Udinese 1-1: sintesi 23-12-2023

Video gol-highlights Torino-Udinese 1-1: succede tutto nel finale. A Zarraga risponde Ilic.

Torino-Udinese 1-1, pareggio nel match della diciassettesima giornata di Serie A.

In una gara che i granata avevano sin lì controllato, sono i friulani a passare con un gol di Zarraga. Ci pensa Ilic ad evitare la beffa ai piemontesi, per un punto ciascuno che non cambia di molto la sostanza della classifica.

Juric, allenatore Torino – StadioSport.it

La cronaca di Udinese-Torino 1-1

Partita dai ritmi subito molto alti: Lucca ci prova da azione d’angolo, ma il suo colpo di testa finisce fuori.

Risponde Vlasic, con Silvestri bravo a controbattere in uscita.

Udinese nuovamente pericolosa sull’asse Ebosele-Lucca: l’esterno pesca l’ex Pisa, che di testa manda ancora alto.

I granata salgono di livello: Ilic ci prova prima con un sinistro potente, respinto da Silvestri, poi con una punizione dal limite che non trova il giusto effetto.

Nel finale di tempo, l’Udinese torna a farsi pericolosa: Lucca manda a lato una grande rovesciata su sponda di Ferreira. Pereyra chiude un triangolo con Samardzic, ma calcia tra le braccia di Milinkovic.

Inizio di ripresa a ritmi molto bassi, col Torino che tenta un paio di cross in mezzo senza particolare precisione.

Ci pensa Lazaro a centrare bene per Zapata, quando siamo giunti quasi al ’70, ma l’ex Atalanta non centra la porta.

L’Udinese, da parte sua, pensa più a difendersi e, fatta eccezione per qualche sortita di Lucca, non crea grosse occasioni offensive.

Eppure, sono proprio i friulani a passare: pallone di Ferreira dalla destra per Zarraga che, subentrato a Samardzic al 70′, butta dentro anticipando tutti.

Il Torino non ci sta, e al termine di una partita a tratti dominata, trova il pareggio: è Ilic a spedire il pallone alle spalle di Silvestri, calciando da posizione molto defilata.

Highlights e Video gol di Udinese-Torino 1-1

Il tabellino di Udinese-Torino 1-1

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Seck, Djidji, Vojvoda, Gineitis.

Allenatore: Juric.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kabasele, Pafundi.

Allenatore: Cioffi.

Marcatori: 81′ Zarraga (U), 88′ Ilic (T)

Ammoniti: Kamara, Lucca (U), Sanabria, Vojvoda (T)