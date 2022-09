Video Gol Highlights Torino-Sassuolo 0-1: Sintesi 17-9-2022

Video Gol e Highlights Torino-Sassuolo 0-1, 7° Giornata Serie A: decide Alvarez

Il Sassuolo batte il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Olimpico o Stadio Comunale, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

Seconda vittoria in campionato per gli emiliani, che si portano a quota nove punti e cancellano le ultime quattro partite molto in chiaroscuro.

Seconda sconfitta consecutiva per i granata, che chiudono questo primo tour de force a quota dieci punti in classifica.

Sintesi di Torino-Sassuolo 0-1

Out Miranchuk, Fares e Ricci per Ivan Juric, che a sorpresa schiera Seck con Radonjic e Vlasic nel tridente d’attacco, lanciando Schuurs in difesa con Djidji e Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic. In mediana ci sono Lukic e Linetty, mentre si rivede Singo sulla fascia, con Lazaro dalla parte opposta.

Non ci sono Ruan, Berardi, Defrel, Erlic, Muldur, Romagna e Traore per Alessio Dionisi, che punta su Toljan, Ayhan, Ferrari e Rogerio in difesa a protezione di Consigli, lancia a sorpresa Harroui e D’Andrea con Maxime Lopez e Frattesi a centrocampo, lasciando Lauriente alle spalle di Pinamonti.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, i ritmi sono davvero intensi. Le due squadre pressano con grande aggressività, hanno velocità nel giro della palla, ma peccano un po’ negli ultimi metri, anche perché le fasi difensive sono perfette.

Dopo il giallo a Buongiorno, ci provano Seck e Lukic da una parte, Frattesi e Lauriente nell’altra, ma senza fortuna, mentre Vlasic viene fermato dal palo prima del gol annullato a 37′ minuto a Lazaro per posizione di fuorigioco.

Nel finale gli ospiti sfiorano il vantaggio prima con D’Amico e poi con Frattesi, sul quale Milinkovic-Savic fa il fenomeno, e viene ammonito Lazaro.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo sempre molto intenso e ben giocato, ma con qualche errore nella fase conclusiva.

Da una parte, si rendono pericolosi Radonjic e Lukic, dall’altra invece Lopez prima dell’ammonizione di Singo.

Girandola di cambi: dentro Sanabria, Pellegri e Aina, fuori Seck, Radonjic e Lazaro; e, dopo il tentativo impreciso di Harroui, entrano anche Thorstvedt e Ceide proprio per Harroui e D’Amico, e viene ammonito anche Lopez.

Entrano Zima e Alvarez al posto di Djidji e Pinamonti, Linetty prende un cartellino giallo e Milinkovic-Savic si fa trovare pronto su Lauriente, in un finale deciso al 94′ minuto da Alvarez su assist di Rogerio.

Highlights e Video Gol di Torino-Sassuolo 0-1:

Tabellino di Torino-Sassuolo 0-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji (33′ st Zima), Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro (13′ st Ola Aina); Vlasic, Radonjic (13′ st Pellegri); Seck (13′ st Sanabria). A disp: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Ilkhan, Adopo, Garbett. All.: Juric



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui (21′ st Thorstvedt); D’Andrea (21′ st Ceide), Pinamonti (41′ st Alvarez), Laurientè. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Henrique, Obiang, Antiste, Kyriakopoulos. All.: Dionisi



Arbitro: Baroni

Marcatori: 48′ st Alvarez (S)

Ammoniti: Buongiorno (T), Lazaro (T), Singo (T), Lopez (S), Linetty (T)

Espulsi: –

Note: Al 28′ st ammonito Juric (T) per proteste