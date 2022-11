Video Gol Highlights Torino-Sampdoria 2-0: Sintesi 9-11-2022

Video Gol e Highlights Torino-Sampdoria 2-0, 14° Giornata Serie A: segnano Radonjic e Vlasic

Il Torino batte la Sampdoria allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nella quattordicesima giornata di Serie A.

I granata tornano alla vittoria dopo il ko del weekend, riprendendo il cammino vittorioso precedente portandosi a quota venti punti in classifica.

E’ addirittura la terza sconfitta consecutiva per i liguri, che sono sempre più penultimi in classifica con solo sei punti conquistati finora.

Sintesi di Torino-Sampdoria 2-0

Indisponibili Aina, Lukic e Pellegri per Ivan Juric, che si affida a Zima, Schuurs e Rodriguez in difesa davanti a Milinkovic-Savic, lancia Vojvoda e Singo a centrocampo a centrocampo con Ricci e Linetty, mentre in attacco c’è il tridente formato da Radonjic, Miranchuk e Vlasic.

Tantissime assenze per Dejan Stankovic, orfano di Winks, Conti, De Luca, Leris, Pussetto e Sabiri. In difesa giocano Bereszynski, Murillo, Colley, Amione e Augello a protezione di Audero, in mediana ci sono Yepes, Rincon e Montevago, mentre Djuricic agisce alle spalle di Caputo unica punta.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi, probabilmente influenzati anche dalla forte pioggia. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti provano a chiudere tutti gli spazi.

Dopo i gialli di Ricci e Amione, si fa male Schuurs, che viene sostituito da Buongiorno, mentre Audero deve alzare la saracinesca e risultare decisivo su Radonjic.

Ma il gol è solo posticipato, visto che al 29′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando la rete del vantaggio proprio con Radonjic, bravo a sfruttare la sponda di Vlasic al termine di una bella triangolazione.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, ma manca qualità a centrocampo e i padroni di casa gestiscono con personalità il risultato, rischiando solo su una conclusione di Djuricic.

Nel secondo tempo gli ospiti alzano il baricentro e si fanno vedere dalle parti della porta dei padroni di casa, che però sono ben messi in campo e soffrono poco.

Infatti, gli ospiti non trovano la porta con Montevago, mentre viene ammonito Yepes e i padroni di casa impegnano Audero con il solito Radonjic.

Al 59′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Vlasic, su assist perfetto di Vojvoda sulla fascia sinistra, provocando le proteste di Stankovic, anche espulso.

⏱️ FT | Radonjic e Vlasic portano il Toro alla vittoria!#TorinoSamp pic.twitter.com/7MTsdPp7PX — Lega Serie A (@SerieA) November 9, 2022

Girandola di cambi: dentro Verre, Gabbiadini e Ferrari, fuori Yepes, Djuricic e Murillo, ma calano sensibilmente i ritmi di gioco e viene ammonito Colley, e poi Ilkhan, Seck, Murru e Villar subentrano al posto di Vlasic, Radonjic, Amione e Rincon nel finale.

Highlights e Video Gol di Torino-Sampdoria 2-0:

Tabellino di Torino-Sampdoria 2-0

Marcatori: 29’ p.t. Radonjic (T), 14’ s.t. Vlasic (T)

Assist: 29’ pt. Vlasic (T), 14’ s.t. Vojvoda (T)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs (23’ p.t. Buongiorno), Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic (42’ s.t. Seck); Vlasic (46’ s.t. Ilkhan). All,: Juric.



Sampdoria (3-4–1-2): Audero; Amione (38’ s.t. Murru), Colley, Murillo (25’ s.t. Ferrari); Bereszynski, Rincon (39’ s.t. Villar), Yepes (23’ s.t. Verre), Augello; Djuricic (23’ s.t. Gabbiadini); Montevago, Caputo. All. Stankovic.

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: 7’ p.t. Ricci (T), 20’ p.t. Amione (S), 7’ s.t. Yepes (S), 35’ s.t. Colley (S)

Espulsi: 15’ s.t. Stankovic (S)