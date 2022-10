Video Gol Highlights Torino-Milan 2-1: sintesi 30-10-2022

Highlights e Video Gol Torino-Milan 2-1: impresentabili e con la testa altrove, i rossoneri perdono contro i granata una sfida nervosa e giocata meglio dai ragazzi di Juric.

l’uno-due firmato Djidji e Miranchuk spezza le gambe ai rossoneri, capaci solo di dimezzare con Messias e nulla più. Il 2° posto è ora dell’Atalanta, a +1 sul Milan, e il Napoli scappa a +5. Pioli dovrà strigliare i suoi, contro Salisburgo e Spezia certe prestazioni non saranno ammesse.

La Sintesi di Torino-Milan 2-1

Il buon avvio del Milan, con tanto di doppio immediato errore di Leao a tu per tu con il portiere granata, è illusorio poiché la partita si fa presto tattica e sonnacchiosa con pochissimi spunti.

Un primo risveglio generale si ha al 19° quando l’ex Pellegri, servito da Singo, cerca il primo palo dal limite costringendo Tatarusanu alla gran parata. Poi poco o nulla fino al 35°: una punizione dalla sinistra di Lazaro plana sulla testa di Djidji, che segna senza nemmeno saltare approfittando del disastro difensivo di Gabbia

Al 37° l’immediato raddoppio: un lancio di Milinkovic-Savic, corretto da Pellegri con il benestare di un Gabbia distratto e rifinito da un tacco di Vlasic, arriva sul sinistro di Miranchuk, pronto al sinistro angolato da dentro l’area che finisce nell’angolo lontano anche grazie alla poca reattività di Tatarusanu. Altro non succede, nemmeno nei due minuti di recupero concessi.

Eccetto una mancata deviazione di Origi su traversone di uno dei nuovi entrati, Rebic, latitano le occasioni per metà secondo tempo finché non giunge improvvisa un’altra boiata difensiva, stavolta in area granata: forse spingendo Buongiorno, Messias approfitta di un’incmprensione del difensore con il suo portiere e trafigge Milinkovic-Savic, andato a funghi, dopo essersi impossessato della palla.

L’arbitro conferma senza consulto al VAR e gli animi si accendono, con tanto di rosso per Juric, mentre le occasioni tornano a latitare fino al triplice fischio, giunto al 95°. Una serata da dimenticare per i rossoneri.

Video Gol e Highlights di Torino-Milan 2-1

Il Tabellino di Torino-Milan 2-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs (76′ Zima), Buongiorno (74′ Rodriguez); Singo, Lukic, Ricci (85′ Linetty), Lazaro; Miranchuk (84′ Adopo), Vlasic; Pellegri (74′ Karamoh). Allenatore: Juric

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (46′ Dest), Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali (70′ Bennacer), Pobega; Messias (78′ Giroud), Diaz (46′ De Ketelaere), Leao (46′ LEao); Origi. Allenatore: Pioli

Marcatori: 35′ Djidji, 37′ Miranchuk e 67′ Messias

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Schuurs, Buongiorno, Kalulu, Pellegri, Pobega, Linetty e Lukic