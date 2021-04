Video Gol Highlights Torino-Juventus 2-2: sintesi 03-04-2021

Video Gol Highlights Torino-Juventus: termina 2-2 la sfida dell’Olimpico Grande Torino tra i granata di Davide Nicola e i bianconeri di Andrea Pirlo.

Dopo la clamorosa debacle interna contro il Benevento di Pippo Inzaghi, la Juventus di Andrea Pirlo non va oltre il 2-2 contro il Torino di Davide Nicola nel posticipo pomeridiano della 29° giornata di campionato in Serie A e conserva, a pari punti col Napoli, il 4° posto in classifica. I granata salgono invece a +2 sul terzultimo posto del Cagliari. All’Olimpico Grande Torino decidono le reti di Chiesa, Cristiano Ronaldo e Sanabria (doppietta).

Video Gol Highlights Torino-Juventus 2-2, 29° giornata Serie A 03-04-2021.

Sintesi di Torino-Juventus 2-2

Al 4′ Cristiano Ronaldo fa da sponda per Chiesa che si coordina bene di destro non trovando però lo specchio della porta di Sirigu. Un minuto più tardi ci prova l’ex Mandragora su suggerimento di Ansaldi, ma la conclusione del centrocampista granata finisce fuori alla sinistra di Szczesny.

All’8′ Alex Sandro perde palla nei pressi della sua area di rigore favorendo l’iniziativa di Rincon che mette in mezzo per Belotti che viene anticipato da De Ligt il quale, con un intervento rischioso, riesce ad evitare la conclusione dell’attaccante del Toro. 5 minuti più tardi Chiesa porta in vantaggio la Juventus con un preciso diagonale sinistro che passa in mezzo alle gambe di Sirigu e finisce in rete.

Al 22′ bella discesa sulla sinistra di Ansaldi che pesca Rincon al centro dell’area di rigore ospite, il venezuelano calcia a botta sicura, ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa juventina che riesce a sventare la minaccia. 5 minuti dopo il Torino pareggia con Sanabria che corregge in rete di testa una corta respinta di Szczesny su precedente conclusione di Mandragora.

Al 42′ Cuadrado mette in mezzo per Morata che impatta di testa trovando la pronta risposta di Sirigu che gli nega, con un bell’intervento, la gioia del gol. Al termine dell’unico minuto di recupero concesso, Fabbri fischia la fine del primo tempo: Torino-Juventus 1-1.

Neanche il tempo di ricominciare e il Torino passa in vantaggio con il secondo gol di giornata di Sanabria che approfitta di un retropassaggio sbagliato di Kulusevski e di sinistro, grazie anche alla complicità di Szczesny, fa 2-1. Al 51′ ci prova Chiesa dalla distanza, ma Sirigu si distende sulla sinistra e mette in angolo. Pochi istanti dopo ancora l’estremo difensore di casa a sbarrare a Cristiano Ronaldo la via della rete.

All’80’, dopo consulto VAR, Fabbri convalida il gol di Cristiano Ronaldo che vale il 2-2 per la Vecchia Signora. 3 minuti più tardi Bentancur quasi non fa 3-2 con un bel tiro dal limite che Sirigu, grazie all’aiuto del palo, mette a lato. Al 90′ Sanabria mette paura alla Juve, ma Szczesny è reattivo e mette in angolo. Allo scoccare del 95′, l’arbitro decreta la fine delle ostilità: Torino-Juventus finisce 2-2.

Highlights e Video Gol di Torino-Juventus 2-2

Il tabellino di Torino – Juventus 2-2

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon (66′ Lukic), Ansaldi; Verdi (87′ Baselli); Belotti (72′ Zaza), Sanabria.

Allenatore: Davide Nicola

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (87′ Rabiot); Kulusevski (71′ Bernardeschi), Danilo (71′ Ramsey), Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Michael Fabbri

Marcatori: 13′ Chiesa (J), 27′, 46′ Sanabria (T), 79′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: 42′ Ansaldi (T), 59′ Rincon (T), 68′ Cuadrado (J), 83′ Sanabria (T), 88′ Mandragora (T), 92′ Bernardeschi (J)

Espulsi: nessuno.

