Video Gol Highlights Torino-Juventus 0-1: Sintesi 15-10-2022

Video Gol e Highlights Torino-Juventus 0-1, 10° Giornata Serie A: Vlahovic decide il derby

La Juventus batte il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel secondo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A.

I bianconeri vincono il primo derby della Mole tornando a conquistare i tre punti dopo la sconfitta della scorsa settimana, addirittura due contando anche le coppe, e, soprattutto, dopo il ritiro alla Continassa, portandosi a quota sedici punti in classifica.

Momento di difficoltà per i granata, che venivano da un pareggio, ma non vincono ormai da cinque partite consecutive in campionato e sono fermi a quota undici punti in classifica.

Sintesi di Torino-Juventus 0-1

Out il solo Sanabria per Ivan Juric, che schiera Djidji, Schuurs e Rodriguez in difesa davanti a Milinkovic-Savic, con la conferma di Aina e Lazaro sulle fasce e di Linetty in mediana con Lukic. In attacco Miranchuk farà il falso nove con Radonjic e Vlasic alle sue spalle.

Assenti Ake, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Peeters e Pogba per Massimiliano Allegri, che adatta Danilo al centro della difesa con Bremer, Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce a protezione di Szczesny. A centrocampo la linea a quattro è formata da Mckennie, Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre in attacco spazio alla coppia costituita da Kean e Vlahovic.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla, risultano compatti e ordinati e tentano di ribaltare l’azione in contropiede.

Dopo i tentativi di Lukic e Radonjic, gli ospiti hanno clamorose occasioni per sbloccare il risultato, ma Milinkovic-Savic alza la saracinesca e compie dei veri e propri miracoli su Vlahovic, due volte, Locatelli e Rabiot, mentre Cuadrado è poco preciso da buona posizione.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, in cui gli ospiti sono sempre rapidi in contropiede, mentre i padroni di casa non riescono a trovare qualità nelle giocate sulla trequarti.

Dopo l’ennesima parata di Milinkovic-Savic su Locatelli e l’infortunio di Bremer, che viene sostituito da Bonucci, i padroni di casa si rendono pericolosi con Vlasic e Lazaro, ma questa volta è Szczesny a fare bella figura risultando assolutamente decisivo con le sue parate.

Viene ammonito Linetty, ma gli ospiti prendono sempre più coraggio e campo, di fatto prendono in mano il pallino del gioco, costruendo tantissime palle gol con Kean, clamorosamente poco cinico sotto porta, e Vlahovic, ancora una volta super Milinkovic-Savic in risposta.

Entrano Pellegri e Milik per Radonjic e Kean poco prima del gol del vantaggio degli ospiti, che sbloccano il risultato al 76′ minuto con Vlahovic, bravo a sfruttare la sponda di Danilo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

⏱️ FT | Questo Derby della Mole ha un nome e un cognome: Dušan Vlahović! 👑🇷🇸#ToroJuve pic.twitter.com/7K2iLPsxAd — Lega Serie A (@SerieA) October 15, 2022

I padroni di casa cercano una reazione dalla panchina, inserendo Karamoh, Seck e Zima al posto di Linetty, Aina e Djidji, mentre gli ospiti tolgono Vlahovic per Paredes e viene ammonito Vlasic.

Highlights e Video Gol di Torino-Juventus 0-1:

Tabellino di Torino-Juventus 0-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina 6 (34′ st Singo), Lukic, Linetty 6 (33′ st Karamoh), Lazaro; Miranchuk, Radonjic 6 (25′ st Pellegri); Vlasic.

Allenatore: Juric

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer 6,5 (7′ st Bonucci), Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean 5,5 (28′ st Milik), Vlahovic 7,5 (45′ st Paredes).

Allenatore: Allegri

Arbitro: Mariani

Marcatori: 29′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Linetty, Vlasic (T)

Espulsi: