Video Gol Highlights Torino-Inter 1-2: Sintesi 14-3-2021

Video Gol e Highlights Torino-Inter 1-2, 27° Giornata Serie A: la sblocca Lukaku su rigore, pareggia Sanabria, la decide Martinez

L’Inter batte il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nella ventisettesima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

La capolista non si ferma più, collezionando addirittura l’ottava vittoria consecutiva in campionato, mentre i granata racimolano la seconda sconfitta consecutiva.

Sintesi di Torino-Inter 1-2

E’ un primo tempo molto equilibrato e combattuto, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre sono perfette dal punto di vista difensivo, risultando compatte e aggressive in fase di pressing.

Gli ospiti hanno una clamorosa occasione con Martinez, ma non trova la porta. Eppure, a sfiorare il gol del vantaggio sono i padroni di casa, quando il colpo di testa di Lyanco, su punizione di Verdi, più tardi bravo ad impegnare Handanovic, si infrange sul palo.

Continua a non decollare la partita anche nel secondo tempo, visto che le due squadre non vogliono lasciare spazi agli avversari.

Dopo un tentativo di Gagliardini, i padroni di casa sbloccano il risultato al 62′ minuto con Lukaku, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Izzo su Martinez.

Solo dopo un contropiede non ben concluso dagli ospiti, i padroni di casa trovano il pareggio nel momento più difficile al 70′ minuto quando Sanabria risolve una mischia in area di rigore ribandendo in rete la palla dopo la parata di Sirigu sulla conclusione di Zaza.

Gli ospiti non ci stanno, non vogliono lasciare punti e prendono in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa la porta difesa da Sirigu, che capitola al 87′ minuto, quando Martinez sfrutta perfettamente il cross di Sanchez riportando i propri compagni in vantaggio, di fatto chiudendo i giochi.

Highlights e Video Gol di Torino-Inter 1-2

Tabellino di Torino-Inter 1-2

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda (88’ Gojak), Baselli (49’ Linetty), Mandragora, Lukic, Murru (67’ Ansaldi); Verdi (67’ Zaza), Sanabria (88’ Belotti).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (88’ Darmian), Barella, Brozovic (81’ Sanchez), Gagliardini (56’ Eriksen), Perisic (56’ Young); Lukaku, Lautaro (88’ Vecino).

Gol: 62’ rig. Lukaku, 85’ Lautaro; 70’ Sanabria.

Assist: Sanchez.

Note – Ammoniti: Gagliardini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS