Video Gol Highlights Torino-Inter 0-3: Sintesi 21-10-2023

Video Gol e Highlights Torino-Inter 0-3, 9° Giornata Serie A: segnano Calhanoglu, Thuram e Lautaro Martinez

L’Inter batte il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Olimpico e come Stadio Comunale, nel secondo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A.

I nerazzurri tornano alla vittoria e in testa alla classifica dopo il pareggio dello scorso turno portandosi a quota ventidue punti, mentre è la seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro e con solo due punti conquistati nell’ultimo mese per i granata.

Sintesi di Torino-Inter 0-3

Out Buongiorno, Djidji, Soppy e Zapata per Ivan Juric, che sceglie Pellegri in attacco con Seck e Vlasic, lancia Lazaro a centrocampo con Bellanova, Linetty e Ricci, confermando Tameze in difesa con Schuurs e Rodriguez a protezione di Milinkovic-Savic.

Non ci sono Arnautovic e Cuadrado per Simone Inzaghi, che schiera Pavard, De Vrij e Acerbi in difesa davanti a Sommer, sceglie Darmian a centrocampo con Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu e Dimarco, e i soliti Lautaro Martinez e Thuram in attacco.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi tra due squadre che combattono su ogni pallone, compatte in fase difensiva e rapide nel ripartire in contropiede.

Dopo una parata attenta di Milinkovic-Savic su Thuram, la grande occasione è sui piedi di Seck, ma Sommer fa il fenomeno togliendo il pallone dal sette e successivamente è bravo anche sul colpo di testa di Pellegri.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sazonov, Frattesi, Carlos Augusto e Dumfries al posto di Schuurs, l’ammonito Barella, Dimarco e Pavard.

Dopo una conclusione di Ricci, al 60′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Thuram, che trova il gol del vantaggio su assist proprio di Dumfries.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che sbandano in difesa e gli ospiti ne approfittano per spingere sull’acceleratore e raddoppiare al 67′ minuto con Lautaro Martinez, bravo a sfruttare la sponda di Acerbi sul calcio d’angolo di Calhanoglu.

Entrano Gineitis, Sanabria, Klaassen, Ilic e Vojvoda al posto di Seck, Pellegri, Klaassen, l’ammonito Linetty e Lazaro nel finale, nel quale l’assalto dei padroni di casa risulta abulico anche grazie all’ottima gestione degli ospiti.

Al 95′ minuto gli ospiti calano il tris con Calhanoglu, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Ilic su Mkhitaryan.

Highlights e Video Gol di Torino-Inter 0-3:

Tabellino di Torino-Inter 0-3

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs (5′ st Sazonov), Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty (41′ st Vojovda), Lazaro (41′ st Ilic); Vlasic, Seck (29′ st Gineitis); Pellegri (29′ st Sanabria).

A disp.: Gemello, Popa, Zima, Antolini, N’Guessan, Savva, Radonjic. All.: Juric



Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (11′ st Dumfries), De Vrij, Acerbi; Darmian (47′ st Bisseck), Barella (11′ st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (11′ st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (37′ st Klaassen).

A disp.: Di Gennaro, Audero, Bastoni, Sensi, Asllani, Agoumé, Sanchez. All.: S. Inzaghi



Arbitro: Marchetti

Marcatori: 14′ st Thuram (I), 21′ st Lautaro (I), 49′ st rig. Calhanoglu (I)

Ammoniti: Linetty (T); Barella, Carlos Augusto (I)

Espulsi: –