Video Gol Highlights Torino-Hellas Verona 1-1: Sintesi 4-1-2023

Video Gol e Highlights Torino-Hellas Verona 1-1, 16° Giornata Serie A: segnano Djuric e Miranchuk

Solo un pareggio tra Torino e Hellas Verona allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Olimpico o Stadio Comunale, nella sedicesima giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i granata, ma secondo pareggio consecutivo, e un solo passo in avanti a quota ventidue punti in classifica.

Scaligeri sempre più ultimi in classifica con sei punti, ma almeno cancellano le ultime quattro sconfitte consecutive.

Sintesi di Torino-Hellas Verona 1-1

Non ci sono Aina, Buongiorno, Ilkhan, Pellegri e Singo per Ivan Juric, che schiera Djidji, Schuurs, Rodriguez, Vojvoda e Lazaro in difesa davanti a Milinkovic-Savic, la coppia formata da Ricci e Lukic in mediana, mentre in attacco sceglie Radonjic con Vlasic e Miranchuk.

Out Cortinovis, Lasagna, Faraoni e Praszelik per Salvatore Bocchetti, che punta su Hien in difesa con Dawidowicz e Gunter a protezione di Montipò, sceglie Depaoli e Sulemana a centrocampo con Tameze e Doig e lancia Kallon in attacco con Lazovic e Djuric.

E’ una partita noiosa, equilibrata e fin troppo combattuta nel primo tempo, in cui i ritmi sono anche bassi. Le due squadre sono contratte, tatticamente ben messe in campo, ma non riescono a costruire quasi nulla, nonostante la maggior qualità dei padroni di casa e le difficoltà oggettivo degli ospiti.

L’unica che ci prova è Miranchuk, poco incisivo in fase di conclusione, ma bisognerà aspettare il 45′ minuto per vedere la prima vera occasione e, quindi, anche il gol, quando a sbloccare il risultato è Djuric, colpo di testa imperioso su sviluppi di un calcio d’angolo di Lazovic.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo molto più bello e divertente, visto che le due squadre alzano i ritmi di gioco e velocizzano il giro della palla, risultando molto più offensive.

Dopo un tentativo di Radonjic, gli ospiti sfiorano più volte il raddoppio con Djuric, ma a segnare al 64′ minuto sono i padroni di casa con Miranchuk, che trova il gol del pareggio con un bolide dai venticinque metri, assolutamente imparabile per il portiere.

Grande reazione degli ospiti, che spaventano Montipò con Lazovic prima dell’entrata in campo di Sanabria, Ilic e Verdi al posto di Radonjic, Sulemana e Kallon, poi anche Linetty, Terracciano e Hrustic rilevano Ricci, Depaoli e Lazovic, e viene ammonito anche Schuurs.

Nel finale è grande assalto da parte dei padroni di casa, ma manca un po’ di cinismo negli ultimi metri, soprattutto in Linetty, e nel colpo di testa di Lukic all’ultimo secondo, mentre viene ammonito Dawidowicz.

Highlights e Video Gol di Torino-Hellas Verona 1-1:

Tabellino di Torino-Hellas Verona 1-1

Marcatori: 45’ p.t. Djuric (V), 19’ s.t. Miranchuk (T)

Assisti: 45’ p.t. Lazovic (V)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci (44’ s.t. Linetty), Vojvoda; Miranchuk, Radonjic (20’ s.t. Sanabria); Vlasic. All.: Juric.



Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli (41’ s.t. Hrustic), Tameze, Sulemana (27’ s.t. Ilic), Doig; Kallon (27’ s.t. Verdi), Lazovic (36’ s.t. Terracciano); Djuric. All.: Zaffaroni.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Ammoniti: 44’ s.t. Schuurs (T), 50’ s.t. Dawidowicz (V)