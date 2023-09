Video Gol Highlights Torino-Genoa 1-0: sintesi 03-09-2023

In zona Cesarini, all’ultimo respiro il Torino è riuscito a piegare il Genoa. Una partita sbloccata da una magia del serbo Radonjic che con potenza e precisione ha insaccato sotto l’incrocio. Tre punti pesantissimi per la banda di Juric che ritrova la vittoria tra le mura amiche dopo sei mesi.

Dopo un pareggio e una sconfitta nelle prime due di campionato, il Torino va a caccia del primo successo in stagione. La squadra di Ivan Juric è reduce dal pesante ko di San Siro contro il Milan e affronta il Genoa che, invece, arriva a questa sfida dopo la vittoria dell’Olimpico contro la Lazio.

In casa Torino c’è grande attesa per vedere all’opera Duvan Zapata, attaccante colombiano arrivato nelle ultime ore di calciomercato dall’Atalanta. Ivan Juric gli ha subito affidato una maglia da titolare, nonostante i pochi allenamenti. Dall’altra parte mister Gilardino conferma gli undici titolari che hanno sbancato nella trasferta capitolina.

Sintesi Torino-Genoa 1-0

Una partita bloccata fin dai primi minuti, quando tutti pensavano che finisse a reti inviolate c’è stata la prodezza di Radonjic, da poco gettato nella mischia da mister Juric. Il Torino ha avuto il pallino della partita, mantenendo il possesso palla ma senza creare vere e proprie occasioni. Il Genoa non ha fatto barricate e si stava per accontentare del pareggio.

Un incontro sicuramente non bello, combattuto con diverse ammonizioni, ma poche occasioni. Zapata e Vlasic sono rimasti in campo per 64 minuti ed sono stati sostituiti da Pellegri e Radonjic. Proprio il talento serbo ha deciso il match, con una giocata da fuoriclasse. Nel quarto minuto di recupero ha saltato l’avversario con un dribbling e con destro a giro ha insaccato la rete all’incrocio. Bene Buongiorno, il capitan futuro che ha bloccato Retegui. Per il Torino è la prima vittoria in questa Serie A e raggiungono così 4 punti in classifica. Per il Genoa una battuta d’arresto non meritata, rimane a 3 punti.

Highlights e Video Gol Torino-Genoa 1-0

Tabellino Torino-Genoa 1-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (st 37’ Lazaro), Ricci, Linetty (st 30’ Ilic), Vojvoda; Vlasic (st 19’ Radonjic), Tameze (st 19’ Seck), Zapata (st 19’ Pellegri). A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Sazonov, Gineitis, Soppy, N’Guessan. Allenatore: Juric.

Genoa (3-4-2-1): Martinez; Sabelli (st 42’ Martin), Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj (st 32’ Hefti), Strootman (st 12’ Thorsby); Malinovskyi (st 12’ Kutlu), Gudmundsson; Retegui (st 30’ Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Biraschi, Jagiello, Puscas. Allenatore: Gilardino.

Reti: st 50’ Radonjic

Ammoniti: pt 19′ Badelj, pt 21’ Malinovskyi, pt 45’ Strootman, st 26’ Seck, st 30’ Pellegri, st 33’ Thorsby, st 47’ Bani