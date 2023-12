Video Gol Highlights Torino-Atalanta 3-0 e Sintesi 04-12-2023

Video Gol e Highlights di Torino – Atalanta 3-0, 14° giornata Serie A 2023/24: una doppietta di Zapata e Sanabria fermano la dea e rilanciano i granata in chiave europea!

Vottoria importante ottenuta dall’allievo Juric verso il suo maestro Gasperini. Granata che sono riusciti ad inibire le fonti di gioco nerazzurre, hanno imbrigliato gli uomini di maggior qualità e nello stesso tempo sono riusciti a costruire in zona offensiva.

Granata che salgono a quota 19, ad un solo punto dai bergamaschi ed in piena lotta per un posto in Europa.

Torino-Atalanta, 14° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi Torino-Atalanta 3-0 :

Partita che prende avvio in maniera vigorosa da entrambe, con la volontà di prendere il predominio del gioco sin dalle prime battute.

Verso il quarto d’ora azine pericolosa dei padroni di casa con Vojvoda che prova un tentativo con una ribattuta su calcio d’angolo. La sfera termina fuori.

VANTAGGIO DEL TORINO! Passano i granata, grazie ad una bel gesto dell’ex Zapata, il quale riceve un cross rasoterra di Vlasic e con una zampata fulmina Musso!

Si fanno vedere gli ospiti due minuti più tardi con Ederson, il cui tentativo finisce però tra le braccia di Milinkovic Savic!

Verso la mezz’ora ancora granata pericolosi. Zapata si trova a tu per tu con il portiere avversario, ma quest’ultimo esce prontamente e lo anticipa.

Quindi un minuto più tardi è il belga De Ketelaere a provarci con una conclusione che viene deviata da Milinkovic Savic.

Al termine della prima frazione bella azione dei granata, con Vlasic che mette al centro per Sanabria, il quale prova a girarsi ma viene chiuso bene.

Ripresa che vede gli ospiti più propositivi, anche se i granata sono capaci di rendersi pericolosi con sortite offensive.

RADDOPPIO DEL TORINO! Raddoppio dei granata ad opera di Sanabria su di un calcio di rigore decretato per trattenuta di Scalvini su Buongiorno. Dal dischetto è andato lo stesso Sanabria, il quale ha firmato la rete con un tiro preciso nell’angolino basso!

Dieci minuti più tardi un’inziativa di Bellanova, il cui destro potente termina fuori. Verso la mezz’ora conclusione dalla distanza di illic, con la sfera che termina altissima sopra la traversa!

Nell’ultimo quarto d’ora ci provano i lombardi a raddrizzare la contesa. Sono ancora i padroni di casa a rendersi maggiormente pericolosi, con una conclusione di Illic dalla distanza, ma che pronto Musso a rispondere!

All’ottantesimo minuto di gioco occasione importante costruita dagli ospiti! Pasalic è bravo a stoppare, controllare la sfera e calciarla, facendo compiere una grande parata a Milinkovic Savic!

TRIS DEL TORINO! Vlasic gira il pallone a Zapata, il cui tiro è deviato da un difensore e beffa Musso!

L’arbitro dice che può bastare così, finisce in trionfo per i granata!

Highlights e Video Gol di Torino-Atalanta 3–0 :

Tabellino di Torino-Atalanta 3–0 :

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (92′ st Dijdij), Ilic, Linetty (84′ st Ricci), Vojvoda; Vlasic; Sanabria (84′ st Karamoh), Zapata. All. Juric

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti (19′ pt Mitchel Bakker); Hateboer (46′ st Emil Alfons Holm), Koopmeiners, Ederson, Miranchuk (91′ st Adopo); De Ketelaere (58′ st , Pasalic); Lookman (46′ st Muriel). All. Gasperini

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)

Marcatori: 22′ pt Zapata (T), 56′ st Sanabria su irg. (T), 95′ st Zapata (T)

Assist: 22′ pt Vlasic (T), 95′ st Vlasic (T)

Ammoniti: Linetty (T), Scalvini (A), Buongiorno (T), de Roon (A)

Espulsioni: –