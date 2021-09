Video Gol Highlights Ternana-Parma 3-1: sintesi 22-09-2021

Risultato Ternana-Parma 3-1: gli umbri ottengono la prima vittoria stagionale infliggendo agli emiliani la seconda sconfitta stagionale.

Il match si sblocca a metà ripresa grazie ai gol dei difensori Sorensen e Defendi e viene chiuso da Falletti; inutile il gol di Benedyczak.

La Ternana sale a quota 4 punti ed esce dalla zona playout, il Parma resta a 7 e a metà classifica.

Sintesi Ternana-Parma 3-1

La prima frazione è decisamente fiacca e con poche azioni pericolose, tutte concentrate nei primi venti minuti, e un’unica vera occasione al 7°, ossia un tuffo di testa di Proietti respinto da Colombi.

Escluse due improvvisate ad opera di Palumbo e Furlan, una finita alta e l’altra parata, non accade proprio nulla nel primo parziale e gli umbri, più propositivi dei ducali, non trovano il modo per sbloccare il risultato. Il Parma, dal canto suo, fa pochissimo, anzi nulla, preferendo rintanarsi.

Nel finale prova anche Falletti senza esito. Serra manda tutti negli spogliatoi al termine dell’unico minuto di recupero concesso.

Molto più divertente, invece, il secondo tempo: la Ternana ricomincia in maniera maggiormente autorevole e al 47° Donnarumma manca di poco il bersaglio con un diagonale. Anche il Parma si rende finalmente pericoloso con conclusioni lievemente imprecise di Sohm e Brunetta.

Ci provano nuovamente Donnarumma, colpo di testa a lato, e Mihaila, che sfiora il palo. tutto questo nel primo quarto d’ora.

A metà ripresa il match si accende ulteriormente con la rete di Sorensen: il difensore danese stacca e di testa batte Colombi sfruttando il gran cross da corner di Partipilo; nell’occasione Colombi si fa male cadendo e deve lasciare il posto a Buffon.

Al 75° i rossoverdi vanno ancora in gol e ancora con un difensore, Defendi, che insacca da distanza ravvicinata un traversone basso di Palumbo che Coulibaly non era riuscito ad allontanare.

Pochi secondi dopo aver incassato il raddoppio, il Parma rientra in partita: Delprato cerca e trova Benedyczak con un lancio lungo e il polacco, sbilanciato Sorensen, può presentarsi al cospetto di Iannarilli e batterlo con un potente tiro sotto la traversa. A nulla valgono le proteste degli umbri per il presunto fallo subito dal loro difensore.

Il Parma, tutto in avanti per cercare il 2-2, lascia inevitabili spazi nei quali la Ternana si infila spesso e volentieri, sfiorando il tris con Partipilo, che sbaglia il controllo davanti a Buffon, e trovandolo all’87° con Falletti, che, lanciato dal numero 22, si invola verso la porta e deposita in rete dopo aver saltato il portiere parmense. Non accade null’altro, nonostante sei minuti di recupero.

Migliori in campo Partipilo (7.5), che entra e cambia volto alla partita servendo ben due assist, e Colombi (6.5), migliore dei suoi fino all’infortunio. Male Donnarumma e Inglese (5 per entrambi), impalpabili.

Video Gol Highlights Ternana-Parma 3-1

Tabellino Ternana-Parma 3-1

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (64′ Defendi), Sorensen, Capuano, Martella (80′ Boben); Proietti, Koutsoupias (59′ Agazzi), Falletti, Furlan (66′ Partipilo); Donnarumma (80′ Salzano). Allenatore: Lucarelli

Parma (4-1-4-1): Colombi (69′ Buffon); Delprato, Danilo, Cobbaut, Sohm; Coulibaly; Correia (53′ Tutino), Juric, Brunetta, Mihaila; Inglese (70′ Benedyczak). Allenatore: Maresca

Marcatori: 66′ Sorensen, 75′ Defendi, 76′ Benedyczak e 87′ Falletti

Arbitro: Serra

Ammoniti: Delprato, Ghiringhelli, Capuano e Brunetta

Migliori Bookmakers AAMS