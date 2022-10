Video Gol Highlights Ternana-Genoa 1-2: sintesi 22-10-2022

Risultato Ternana-Genoa 1-2: i liguri si impongono in quello che si è rivelato uno scontro diretto per la vetta.

Coda ribalta il gol di Favilli nel quarto d’ora finale siglando una doppietta importantissima che permette al Genoa di salire in testa alla classifica a far compagnia al Frosinone a 21 punti. La Ternana resta al 2° posto con 19 punti.

Sintesi Ternana-Genoa 1-2

E’ un primo tempo molto equilibrato con un lieve dominio genoano a sprazzi e qualche sussulto ternano, ma per oltre mezz’ora le occasioni sono sporadiche, ad esempio un tiro di Coda deviato in angolo da Iannarilli al 25°.

Al 34° la Ternana passa in vantaggio con un gol in mischia di Partipilo annullato per offside di Sorensen autore dell’assist. Poco male per gli umbri, che al 40° prendono una traversa con Falletti e al 44° segnano ancora, stavolta regolarmente, con un tocco sotto porta di Favilli su sponda di Cassata. Nient’altro da segnalare nei tre minuti di recupero concessi da Doveri, si va al riposo sull’1-0 per la Ternana.

La ripresa vede i genoani premere sin dall’inizio a caccia del pareggio; Iannarilli è sollecitato in più occasioni, al 63° da Aramu e al 71° da Strootman, rispondendo sempre nel migliore dei modi.

La Ternana soffre, non attacca come dovrebbe e vorrebbe e al 76° capitola: Iannarilli esce dalla porta e per fronteggiare Coda e lo fa cadere: Doveri ci mette più di un minuto, tra check e visione al monitor, e decide, infine, di assegnare il rigore. Coda è impeccabile e arriva il meritatissimo pareggio.

Due minuti soltanto e i liguri pervengono al raddoppio: è ancora Coda a far gol, stavolta con un bel destro rilasciato dopo dribbling ai danni di Sorensen.

La Ternana, tramortita, non riesce ad attaccare lucidamente ed il Genoa ne approfitta per amministrare; sul finire del match, nel quarto ed ultimo minuto di recupero, Aramu si divora il 3-1. Poco dopo arriva il triplice fischio.

Miglioi in campo Iannarilli (6.5), sempre attento fino alla resa e bravo ad impedire ai genoani di segnare prima, e Coda (7.5), decisivo nell’ultimo quarto d’ora. Male Sorensen (5), saltato da Coda in occasione del gol decisivo e spesso svagato.

Video Gol Highlights Ternana-Genoa 1-2

Tabellino Ternana-Genoa 1-2

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité (84′ Moro), Sorensen, Mantovani, Corrado; Cassata (71′ Celli), Di Tacchio (84′ Donnarumma), Palumbo; Partipilo, Falletti (61′ Agazzi); Favilli (71′ Pettinari). Allenatore: Lucarelli

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Pajac (42′ Czyborra); Badelj, Frendrup (58′ Strootman); Yalcin (58′ Puscas), Aramu, Gudmundsson (92′ Touré); Coda (91′ Portanova). Allenatore: Blessin

Marcatori: 44′ Favilli e 76′ rig. e 78′ Coda

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Favilli e Martinez