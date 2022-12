Video Gol Highlights Ternana-Cagliari 1-0: sintesi 07-12-2022

Risultato Ternana-Cagliari 1-0: gli umbri soffrono, ma ottengono una preziosissima vittoria.

Falletti segna su rigore dopo otto minuti e Iannarilli para quello di Pavoletti quando manca un quarto d’ora al termine.

La Ternana torna al 3° posto per almeno una notte con 25 punti, mentre il Cagliari, fermo a 19, rimane nel limbo del centro-classifica.

Sintesi Ternana-Cagliari 1-0

Dopo otto minuti, la Ternana è già nell’area cagliaritana con Partipilo, la cui incursione viene fallosamente frenata da Obert, che lo aggancia nettamente tirandolo giù. Massa concede il rigore senza dubbio alcuno e Falletti lo trasforma con precisione centrando l’angolo basso.

Il Cagliari si mette in azione per ripristinare la parità quanto prima e a 19° Kourfalidis calcia verso la porta al culmine di un contropiede, ma Sorensen devia in corner evitando guai.

Dopo la mezz’ora, una mezz’ora vivace, la Ternana sfiora il 2-0: Ghiringhelli crossa in area per Partipilo, che manca il bersaglio pur saltando senza alcuna marcatura; al 38°, invece, sono i sardi a divorarsi il pareggio con Viola, che manda la sfera su Marte da distanza ravvicinata dopo l’ottimo scarico all’indietro di Luvumbo.

La vivacità non cala nei minuti conclusivi del primo tempo, ma le occasioni sì. Si va al riposo con la Ternana in vantaggio per 1-0.

Luvumbo riccomincia subito a far ammattire i difensori rossoverdi, uno dei quali è provvidenziale quando lo ferma in piena area e pronto a calciare dopo un’azione personale.

Gli umbri vanno presto a caccia del raddoppio per incanalare la partita e lo sfiorano in due occasioni: al 54° con un tiro a filo d’erba di Partipilo deviato in corner da Radunovic e aal 63° con Agazzi, che praticamente dal dischetto sbaglia un gol clamoroso non riuscendo a ribadire a rete un cross di Falletti mal respinto dal portiere ospite.

Al 75° anche il Cagliari usufruisce di un penalty, assegnato per un fallo di mano in area di Di Tacchio: dal dischetto si presenta Pavoletti, ma il suo tiro è respinto da Iannarilli e l’1-0 non cambia.

Gli ultimi tentativi degli ospiti si infrangono ancora su Iannarilli, che si oppone ad un’incornata di Pereiro al 91° e al tiro da da fuori di Falco al 95°. Subito dopo, Massa fischia la fine delle ositilità.

Migliori in campo Iannarilli (7) decisivo nel finale con il rigore parato e almeno due interventi fondamentali, e Luvumbo (6), vivacissimo. Male Pavoletti (5), il cui penalty sbagliato pesa moltissimo sul risultato.

Video Gol Highlights Ternana-Cagliari 1-0

Tabellino Ternana-Cagliari 1-0

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Ghiringhelli (65′ Cassata), Sorensen, Mantovani, Corrado; Agazzi, Palumbo (65′ Diakité), Di Tacchio; Falletti (65′ Capanni); Partipilo (88′ Spalluto), Pettinari (57′ Coulibaly). Allenatore: Andreazzoli

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa (84′ Di Pardo), Capradossi, Obert, Barreca; Deiola, Viola (66′ Falco), Makoumbou; Kourfalidis (84′ Milico); Lapadula (66′ Pavoletti), Luvumbo (88′ Pereiro). Allenatore: Liverani

Marcatori: 8′ rig. Falletti

Arbitro: Massa

Ammoniti: Pettinari, Barreca, Di Tacchio Makoumbou e Spalluto

Note: al 75° Iannarilli respinge un rigore a Pavoletti