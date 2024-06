Video Gol Highlights Svizzera-Italia 2-0: sintesi 29-06-2024

Il Risultato di Svizzera-Italia 2-0, ottavi di finale Euro 2024: chiudiamo la nostra avventura con una gara inguardabile con quasi nessuna idea o guizzo, sballottati qua e là da un avversario al quale abbiamo fatto fare un figurone e che ha meritato di qualificarsi ai quarti di finale in cui affronterà una tra Inghilterra e Slovacchia.

Apre le marcature Freuler alla mezz’ora del primo tempo e le chiude Vargas in apertura di ripresa.

La Sintesi di Svizzera-Italia 2-0

Come accaduto già nelle precedenti uscite, sbagliamo nuovamente approccio e soffriamo tantissimo le avanzate degli elvetici, anche se l’unica occasione da essi creata è un tiro a colpo sicuro di Embolo, pescato solo in area da un lancio di Aebischer, sul quale è bravissimo Donnarumma al minuto 24.

Un paio di minuti e troppa sofferenza dopo, riusciamo finalmente a entrare nell’area altrui con Chiesa, che prova il destro incrociato ottenendo un corner grazie alla deviazione di Akanji.

Oltre a perdere ogni duello non rispondiamo nemmeno agli attacchi e il pallone ci viene sottratto con irrisoria facilità a ogni contrasto.

La Svizzera fa quel che vuole e al 37° passa meritatamente all’incasso: l’ennesimo filtrante in area, offerto da Vargas, trova pronto il ben inseritosi Freuler, che ha tutto il tempo di controllare, alzare la palla e concludere a rete trafiggendo il nostro portiere grazie anche a una deviazione di Mancini.

Dopo una fase terribile in cui noi annaspiamo e loro palleggiano amabilmente, al 45° rischiamo anche di subire il 2-0 da calcio da fermo, ma per fortuna la punizione battuta da Rieder viene miracolosamente deviata sul palo da Donnarumma finendo in calcio d’angolo.

E’ sostanzialmente l’ultimo epidosio di un primo tempo da dimenticare che termina dopo tre minuti di recupero.

Anche la ripresa ci vede subito in difficoltà, senza idee e forze, e la Svizzera ne approfitta subito per andare a raddoppiare: Aebischer serve Vargas, che ha tutto il tempo di entrare in area, prender la mira e concludere con un bellissimo destro diretto all’incrocio dei pali che non lascia scampo a Donnarumma.

Dal nulla, al 51°, abbiamo la prima vera occasione della nostra partita, un regalo degli elvetici e in particolare di Schar che colpisce il palo della propia porta nel tentativo di metere in angolo un lancio lungo di Barella. Tolto questo episodio estemportaneo, non facciamo nulla di pericoloso e subiamo il palleggio rossocrociato.

Al 73° effettuiamo il primo tiro in porta con il nuovo entrato Retegui, ma è una telefonata a Sommer. Ben più grande la chance al 74°: da pochi passi Scamacca, ricevuta una sponda di Zaccagni, colpisce clamorosamente il palo divorandosi la rete della speranza.

I minuti successivi sono segnati da varie conclusioni, nostre e loro, che s’impennano e terminano in curva. Noi non reagiamo e la Svizzera controlla agevolmente. La gara si conclude dopo due minuti di recupero

Highlights e Video Gol di Svizzera-Italia 2-0

Il Tabellino di Svizzera-Italia 2-0

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer (92′ Steffen), Freuler, Xhaka, Rieder (72′ Stergiou); Vargas (71′ Zuber), Ndoye (77′ Sierro); Embolo (77′ Duah). CT: Murat Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma: Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (75′ Cambiaso); Cristante (75′ Pellegrini), Fagioli (86′ Frattesi), Barella (64′ Retegui); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46′ Zaccagni). CT: Spalletti

Marcatori: 37′ Freuler e 46′ Vargas

Arbitro: Marciniak (POL)

Ammoniti: Barella, El Shaarawy e Mancini

