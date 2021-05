Video Gol Highlights Spezia-Torino 4-1: Sintesi 15-5-2021

Video Gol e Highlights Spezia-Torino 4-1, 37° Giornata Serie A: la sblocca Saponara, raddoppia Nzola su rigore, che segnerà una doppietta dopo la rete di Belotti su rigore, la chiude Erlic, Italiano aritmeticamente salvo

Lo Spezia batte il Torino allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, conosciuto anche come Stadio Comunale, nel primo anticipo del sabato della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno, nonché penultimo turno di campionato.

Seconda vittoria consecutiva per i liguri, che conquistano la matematica salvezza rovinando i granata, che racimolano la seconda sconfitta consecutiva e dovranno giocarsela fino alla fine per non retrocedere.

Sintesi di Spezia-Torino 4-1

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono compatti e aggrediscono gli avversari.

Dopo un clamoroso palo di Ricci, al 19′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una bella conclusione di Saponara.

Gli ospiti non riescono a reagire, sono troppo contratti, senza idee, diversamente dai padroni di casa, che sembrano sapere sempre cosa devono fare palla al piede.

E nel finale al 42′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Nzola, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Vojvoda su Pobega.

Nel secondo tempo gli ospiti provano finalmente a reagire, entrano in campo con tutt’altro piglio e attaccano con grande grinta e volontà i padroni di casa, che iniziano a ballare in difesa.

Al 55′ minuto gli ospiti riaprono la partita con Belotti, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Ferrer su Bremer.

Peccato, però, che i padroni di casa non si abbattono, anzi si risvegliano e riprendono in mano il pallino del gioco, allontanando gli avversari dalla propria area di rigore e segnando ancora al 74′ minuto con Nzola, che si regala la doppietta su assist di Marchizza.

Nel finale arriva il gol che chiude la partita al 83′ minuto, firmato da Erlic, su assist di Farias, sugli sviluppi di un calcio piazzato, che di fatto chiude i conti.

Highlights e Video Gol di Spezia-Torino 4-1:

https://hofoot.elhighlights.com/embed/WjvFurvme4bxc

Tabellino di Spezia-Torino 4-1

Marcatore: 19’ Saponara (S), 42’ rig. e 30’ st N’Zola (S), 10’ st rig. Belotti (T), 39’ st Erlic (S), 47’ st Verdi (T).

Assist: 30’ st Marchizza (S), 39’ st Farias (S)

Spezia (4-3-3): Zoet, Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza, Maggiore, Ricci (12’ st Sena), Pobega (23’ st Estevez), Agudelo (12’ st Farias), Saponara (32’ Erlic), Nzola. All. Italiano.

Torino (3-5-2): Sirigu, Bremer, N’Koulou, Izzo (10’ st Singo), Vojvoda (1’ st Verdi), Rincon (32’ st Baselli), Mandragora, Lukic (18’ st Bongiorno), Ansaldi, Sanabria (18’ st Zaza), Belotti. All. Nicola.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio (Vi).

Ammoniti: 27’ Agudelo (S), 32’ Vojvoda (T), 33’ Pobega (S), 12’ st Rincon (T), 33’ st Bongiorno (T), 36’ Faris (S), 36’ st Bremer (T)

