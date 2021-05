Video Gol Highlights Spezia Roma 2-2 e Sintesi 23-05-2021

Video Gol e Highlights di Spezia Roma 2-2 e Sintesi: la Roma non riesce a vincere in trasferta contro lo Spezia all’ultima giornata. Giallorossi in svantaggio 2 a 0 alla fine del primo tempo che rimontano nella ripresa grazie ai gol di El Shaarawy e Mkhitaryan

Dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa la Roma con Fonseca alla sua ultima partita sulla panchina giallorossa non riesce a vincere in trasferta contro uno Spezia già salvo e che non aveva nulla da chiedere a questo campionato.

Lo Spezia chiude il campionato al 15° posto con 39 punti in classifica.

Nell’altro match il Sassuolo ha battuto la Lazio 2 a 0 ed ha raggiunto la Roma al 7° posto in classifica a quota 62 punti.

Sintesi di Spezia Roma 2-2:

Italiano manda in campo il suo Spezia con il 4-3-3 con Rafael in porta e linea difensiva a 4 formata da Vignali a destra e Bastoni a sinistra con Capradossi e Terzi centrali. A centrocampo ci sono Agoume, Estevez e Pobega. Il tridente d’attacco è formato da Nzola, Verde e Gyasi.

Fonseca manda in campo la sua Roma con il 4-2-3-1 con Fuzato in porta ed in difesa Mancini e Kumbulla centrali con Karsdorp a destra e Santon a sinistra. I due di centrocampo sono Cristante e Darboe. In attacco Mayoral punta centrale supportato da El Shaarawy, Mkhitaryan e Pedro.

Tabellino di Spezia Roma 2-2:

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. All. Fonseca.

Marcatori: Verde 6′, Pobega 38′, 53° El Shaarawy

