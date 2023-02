Video Gol Highlights Spezia-Napoli 0-3: Sintesi 5-2-2023

Video Gol e Highlights Spezia-Napoli 0-3, 21° Giornata Serie A: rigore di Kvaratskhelia e doppietta di Osimhen

Il Napoli batte lo Spezia allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nell’anticipo mattutino della domenica della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Continua la fuga verso lo Scudetto per i partenopei, che racimolano la quinta vittoria consecutiva portandosi a quota cinquantasei punti.

Terza sconfitta consecutiva per i liguri, fermi a quota diciotto in classifica e con un vantaggio di soli cinque punti sulla zona retrocessione.

Sintesi di Spezia-Napoli 0-3

Lista chilometrica di indisponibili per Luca Gotti, che non ha a disposizione Bastoni, Ekdal, Gyasi, Kovalenko, Joao Moutinho, Nzola, Zoet e Zurkowski. La novità è Esposito in mediana, con l’abbassamento di Ampadu in difesa con Caldara e Nikolaou a protezione di Dragowski e l’allargamento di Amian sulla fascia destra a completare il centrocampo con Bourabia, Agudelo e Reca, con esordio dal primo minuto per Shomurodov in attacco con Verde.

Squadra titolare per Luciano Spalletti, che schiera Meret a porta, difesa composta da Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui, mediana a tre con Anguissa, Lobotka e Zielinski e tridente d’attacco tipo con Lozano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa sono perfetti, o quasi, in fase difensiva, dove chiudono tutti gli spazi, e bravissimi nel pressare con la giusta aggressività gli ospiti, che si affidano soprattutto alle giocate dei propri attaccanti per cercare di raggirare il muro avversario.

Da una parte, ci prova il solo Agudelo, mentre dall’altra soprattutto Kvaratskhelia, ma senza precisione, mentre vengono ammoniti Ampadu e Lozano, che nel finale non trova la porta da buona posizione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Politano al posto di Lozano e subito obbliga Reca al fallo di mano, che l’arbitro commuta in calcio di rigore, trasformato da Kvaratskhelia al 46′ minuto, sbloccando quindi il risultato.

Il gol dello svantaggio sembra svegliare i padroni di casa, che alzano il baricentro e provano a reagire, ma sono molto confusionari e poco precisi nell’ultimo passaggio.

Dopo i gialli a Caldara e Zielinski, sostituito da Elmas, e un tiro centrale di Kvaratskhelia, al 68′ minuto gli ospiti raddoppiano con Osimhen, che ci crede su un tiro del georgiano rimpallato da un avversario, con papera clamorosa di Dragowski, che esce a vuoto.

Colpiti e affondati i padroni di casa, che regalano anche il terzo gol al 73′ minuto, quando Caldara regala palla a Kvaratskhelia, che serve Osimhen, per il quale è troppo facile regalarsi l’ennesima doppietta.

⏱️ FT | Il @sscnapoli vola sulle ali di Kvara e Osimhen! 🛫 #SpeziaNapoli pic.twitter.com/F1PJuu2UvB — Lega Serie A (@SerieA) February 5, 2023

Girandola di cambi: dentro Olivera, Ndombele, Maldini, pericoloso proprio come il compagno che sostituisce, Krollis, Cipot, Simeone e Wisniewski, fuori Mario Rui, Kvaratskhelia, Verde, Shomurodov, Caldara, Osimhen e Esposito, mentre viene ammonito Reca.

Highlights e Video Gol di Spezia-Napoli 0-3:

Tabellino di Spezia-Napoli 0-3

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara (31′ st Maldini), Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito (41′ st Wisniewski), Agudelo, Reca; Verde (31′ st Cipot), Shomurodov (31′ st Krollis).

A disp.: Marchetti, Zovko, Holm, Ferrer, Beck, Candelari, Giorgeschi, Pedicillo. All.: Gotti



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (29′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (17′ st Elmas); Lozano (1′ st Politano), Osimhen (37′ st Simeone), Kvaratskhelia (29′ st Ndombelé).

A disp.: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Zerbin, Gaetano, Raspadori. All: Spalletti



Arbitro: Di Bello

Marcatori: 2′ st rig. Kvaratskhelia (N), 24′ st Osimhen (N), 28′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Ampadu, Caldara, Reca (S); Lozano, Zielinski (N)

Espulsi: –