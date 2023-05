Video Gol Highlights Spezia-Milan 2-0: sintesi 13-05-2023

Video Gol e Highlights di Spezia-Milan 2-0: l’ennesima disastrosa sfida stagionale contro una “piccola” potrebbe aver sancito l’addio dei rossoneri al posto in Champions League.

Wisniewski ed Esposito firmano, nei minuti finali, i gol che regalano ai liguri una vittoria importantissima in chiave salvezza.

Il Milan resta 5° a 58 punti e domani potrebbe essere agganciato dalla Roma.

La Sintesi di Spezia-Milan 2-0

I rossoneri partono bene e sfiorano presto il vantaggio con Tonali, che al 7° conduce e conclude di persona una bella azione personale con un potente tiro dal limite dell’area che s’infrange sul palo.

Dopo un insidioso tiro di Nzola terminato fuori, il Milan si rifà vivo e al 24° Dragowski deve impegnarsi su un potente sinistro di Hernandez.

Lo Spezia si rende ancora pericoloso con due conclusioni ravvicinate di Reca e di Nzola che sbattono su Tomori e Tonali, mentre è ancora Dragowski ad evitare il vantaggio degli ospiti respingendo una sassata di Pobega al 36°.

Gli ultimi dieci minuti del parziale non offrono nulla in termini di occasioni e non viene concesso alcun secondo di recupero, per cui al 45° esatto le squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo.

Al 56° lo Spezia è in avanti con Bourabia, che prova a sorprendere Maignan da fuori area senza esito, mentre Diaz al 59°, ben avviato dall’ottimo Tonali, colpisce il secondo palo di oggi per i suoi.

Al 70° i liguri sfiorano improvvisamente il vantaggio per due volte: prima Nzola impegna Maignan e poi il portiere transalpino devia in corner un tiro-cross di Ekdal.

Lo Spezia sembra più motivato del Milan e il predominio di quest’ultimo scorcio di partita viene premiato al 75° dal vantaggio: è Wisniewski a segnare su azione d’angolo ribadendo in rete un colpo di testa di Amian finito sul palo.

I rossoneri non reagiscono e dieci minuti dopo il primo gol, arriva il secondo: il calcio di punizione battuto da Esposito è perfetto e Maignan è battuto. I rimanenti dieci minuti, più altri sei di recupero, non accade nulla.

Highlights e Video Gol di Spezia-Milan 2-0

Il Tabellino di Spezia-Milan 2-0

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Amian, Esposito, Ekdal, Bourabia (63′ Zurkowski), Reca; Gyasi (93′ Kovalenko), Nzola. Allenatore: Semplici

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori (85′ Calabria), Kjaer, Hernandez (64′ Ballo-Touré); Tonali, Pobega; Saelemaekers (64′ De Ketelaere), Diaz (70′ Adli), Rebic (70′ Giroud); Origi. Allenatore: Pioli

Marcatori: 75′ Wisniewski e 85′ Esposito

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Amian e Diaz