Video Gol Highlights Spezia-Lazio 3-4: Sintesi 30-4-2022

Video Gol e Highlights Spezia-Lazio 3-4, 35° Giornata Serie A: segnano Acerbi, Immobile, Milinkovic-Savic, Amian, Hristov e Agudelo

La Lazio batte lo Spezia al termine di una partita rocambolesca e al cardiopalma allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel quarto ed ultimo anticipo del sabato sera della trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Vittoria clamorosa per i biancocelesti, che cancellano gli ultimi due risultati negativi portandosi a quota cinquantanove punti e tenendosi a distanza di sette punti sul quarto posto.

Brutta sconfitta per i liguri, la terza consecutiva, ma conservano otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione, in attesa che si svolgano le altre partite di questo turno di campionato.

Sintesi di Spezia-Lazio 3-4

Non ci sono Colley, Erlic, Sena e Sala per Thiago Motta, che lancia Hristov in difesa con Nikolaou, Reca e Amian a protezione di Provedel, con Maggiore e Kiwior in mediana e il quartetto d’attacco costituito da Gyasi, Verde, Agudelo e Manaj.

Out Pedro per Maurizio Sarri, che punta su Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic in difesa davanti a Strakosha, mentre in mediana c’è la sorpresa Basic con Cataldi e Milinkovic-Savic. In attacco solito tridente costituito da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. Entrambe le squadre vogliono fare possesso palla, ma i padroni di casa sembrano molto più ordinati e veloci nel rischiare la giocata, mentre gli ospiti non riescono a giocare con la giusta qualità.

Al 9′ minuto, praticamente alla prima vera occasione, i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Amian, al posto giusto al momento giusto su un rimpallo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo degli avversari ed iniziano ad attaccare a testa bassa gli avversari, che rischiano sulle occasioni capitate a Immobile, clamorosamente poco cinico sotto porta, e Milinkovic-Savic, bravo Provedel.

Finalmente, al 33′ minuto gli ospiti riescono a pareggiare con Immobile, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Nikolaou.

Eppure, i padroni di casa trovano subito il nuovo gol del vantaggio al 35′ minuto con Agudelo, che sfrutta l’ennesimo errore della stagione della difesa avversaria.

Nel finale viene ammonito Zaccagni, che si divora il pareggio quando Amian salva sulla linea e al 46′ minuto viene annullato il tris di Verde per posizione di fuorigioco.

Il secondo tempo si apre subito con il pareggio rocambolesco degli ospiti al 54′ minuto, quando la palla sbatte sulla testa di Provedel.

Ma i padroni di casa segnano ancora una volta subito dopo, al 56′ minuto con un colpo di testa imperioso di Hristov sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Entra Luis Alberto al posto di Basic, vengono ammoniti Manaj e Amian prima del gol del pareggio degli ospiti al 68′ minuto firmato da Milinkovic-Savic, lanciato proprio dallo spagnolo.

Succede di tutto nel finale con le occasioni di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, il palo di Zaccagni e le sostituzioni che vedono coinvolti Antiste, Bastoni, Kovalenko, Salcedo e Luiz Felipe al posto di Verde, Maggiore, Agudelo, Manaj e Patric e il clamoroso gol vittoria degli ospiti al 92′ minuto firmato da Acerbi, su assist di Luis Alberto.

Highlights e Video Gol di Spezia-Lazio 3-4:

Tabellino di Spezia-Lazio 3-4

Marcatore: 9’ Amian (S), 33’rig. Immobile (L), 35’ Agudelo (S), 9’ st Provedel aut. (S), 11’ st Hristov (S), 23’ st Milinkovic-Savic, 45’ st Acerbi (L)



Assist: 9’ Nikolaou (S), 11’ st Verde (S)



Spezia (4-2-3-1): Provedel, Amian, Hristov, Nikolaou, Reca, Maggiore (36’ st Bastoni), Kiwior, Agudelo (36’ st Kovalenko), Verde (33’ st Antiste), Gyasi, Manaj (44’ st Salcedo). All. Motta.



Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Acerbi, Patric (41’ st Luis Felipe), Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (48′ st Romero), Basic (14’ st Luis Alberto), Felipe Anderson (48′ st Leiva), Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (To).



Ammoniti: 37’ Zaccagni (L), 18’ st Manaj (S), 19’ st Amian (S), 23’ st Luis Alberto (L), 47’ st Kovalenko (S)