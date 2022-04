Video Gol Highlights Spezia-Inter 1-3: Sintesi 15-4-2022

Video Gol e Highlights Spezia-Inter 1-3, 33° Giornata Serie A: segnano Alexis Sanchez, Maggiore, Brozovic e Lautaro Martinez

L’Inter batte lo Spezia allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel primo anticipo del venerdì sera della trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che si portano momentaneamente in testa alla classifica con sessantanove punti e una partita da recuperare fra dodici giorni, ovviamente in attesa che si concluda questo turno di campionato.

I liguri vengono fermati dopo due risultati utili consecutivi, in cui avevano collezionato ben quattro punti, ma con trentatré punti hanno un vantaggio di undici punti sulla terzultima in classifica.

Sintesi di Spezia-Inter 1-3

Out Bourabia e Sena per Thiago Motta, che schiera Amian, Nikolaou, Erlic e Reca in difesa a protezione di Provedel, con Bastoni e Kiwior al fianco di Maggiore in mediana. In attacco spazio al tridente costituito da Gyasi e Kovalenko alle spalle dell’ex Manaj.

Intera rosa a disposizione per Simone Inzaghi, che punta su D’Ambrosio in difesa al fianco di Skriniar e Bastoni davanti a Handanovic, mentre sulle fasce ci sono i soliti Dumfries e Perisic. In mediana tutto confermato con Barella e Calhanoglu ai lati di Brozovic, mentre la sorpresa è in attacco, dove la scelta ricade su Correa al fianco di Dzeko.

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede.

Dopo una grandissima parata di Handanovic su Gyasi e l’ammonizione di Bastoni, gli ospiti si affidano a Calhanoglu, ma le sue conclusioni risultano poco precise.

Al 31′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Brozovic, su sponda di D’Ambrosio, completando una bella azione iniziata proprio dal croato.

Si fa male Reca, che viene sostituito da Ferrer, in un finale in cui si fa vedere finalmente anche Correa, ma senza cinismo.

Cambia il copione della partita in un secondo tempo molto più intenso come ritmi, visto che i padroni di casa finalmente alzano il baricentro e provano a pressare con maggiore aggressività l’ottima gestione della palla degli ospiti.

Dopo un tentativo di Agudelo, entrato al posto di Kovalenko, sul quale è ancora una volta attento Handanovic, così come il suo collega di Provedel su Barella, è Erlic a divorarsi il possibile gol del pareggio di testa, mentre Perisic spara fuori da ottima posizione.

Girandola di cambi: dentro Alexis Sanchez, Lautaro Martinez, Nzola e Verde, fuori Correa, Dzeko, Manaj e Bastoni, poi anche Antiste per Nzola, incapace di togliersi un piercing.

Ma non cambia la partita, visto che gli ospiti continuano a macinare gioco ed occasioni con Dumfries e più volte Lautaro Martinez, che al 73′ minuto segna il gol del raddoppio su assist di Perisic.

Entrano anche Darmian e Vidal per Calhanoglu e Dumfries, poi anche De Vrij per Bastoni, ma viene ammonito Nikolaou.

Al 88′ minuto i padroni di casa provano a rientrare in partita segnando con Maggiore su una palla scodellata al centro dell’area di rigore.

Nel finale c’è ancora tempo per una bella occasione non sfruttata da Alexis Sanchez e Perisic, poco cinici sotto porta, e per il gol che chiude la partita al 94′ minuto firmato proprio dal cileno su assist di Lautaro Martinez.

Highlights e Video Gol di Spezia-Inter 1-3:

Tabellino di Spezia-Inter 1-3

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (37′ Ferrer); Maggiore, Kiwior, Bastoni (60′ Nzola, 70′ Antiste); Kovalenko (46′ Agudelo), Manaj (60′ Verde), Gyasi. All. T. Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (82′ De Vrij); Dumfries (75′ Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (75′ Vidal), Perisic; Correa (59′ Lautaro), Dzeko (59′ Sanchez). All. Inzaghi.

Gol: 31′ Brozovic (I), 73′ Lautaro (I), 88′ Maggiore (S), 93′ Sanchez (I)

Assist: D’Ambrosio (I), Perisic (I)

Ammoniti: S. Bastoni (S), Nikolau (S)