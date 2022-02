Video Gol Highlights Spezia-Fiorentina 1-2: Sintesi 14-2-2022

Video Gol e Highlights Spezia-Fiorentina 1-2, 25° Giornata Serie A: segnano Amrabat, Agudelo e Piatek, che sbaglia anche un rigore

La Fiorentina batte lo Spezia allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel posticipo del Monday Night della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

I toscani tornano alla vittoria dopo due partite, ma nelle ultime cinque partite hanno conquistato solo sette punti, che li lascia a tre punti di distanza dalla zona europea.

I liguri vengono fermati dopo quattro risultati utili consecutivi e la bellezza di dieci punti conquistati nelle ultime cinque partite, grazie alle quali conservano cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Spezia-Fiorentina 1-2

Out Bastoni, Sher e Sena per Thiago Motta, che schiera Nikolaou e Erlic al centro della difesa, con Amian e Reca sulle fasce, a protezione di Provedel. In mediana sempre Sala e Kiwior con capitan Maggiore, così come in attacco è confermatissimo il tridente costituito da Gyasi, Manaj e Verde.

Non ci sono due titolarissimi come Bonaventura e Torreira per Vincenzo Italiano, che preferisce ancora Igor a Martinez Quarta in difesa al fianco di Milenkovic, con Odriozola e Biraghi sulle fasce, davanti a Terracciano a porta. In mediana spazio a Amrabat, Castrovilli e Maleh, mentre in attacco Piatek scelto invece di Cabral, confermato Sottil con Nico Gonzalez dalla parte opposta, solo panchina per Saponara.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si chiudono nella propria metà per coprire tutti gli spazi e, magari, ripartire in contropiede.

Meglio i padroni di casa nei primi minuti, visto che si rendono pericolosi con gli imprecisi Erlic e Verde, ma al 16′ minuto gli ospiti non sfruttano l’occasione per passare in vantaggio, visto che Piatek sbaglia il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Reca su Nico Gonzalez colpendo il palo.

Il gol sbagliato scuote Piatek, che reagisce provandoci in tutti i modi in area di rigore e, dopo una conclusione senza convinzione di Maggiore, al 42′ minuto riesce finalmente a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio su assist di Maleh, bravo Odriozola prima con il recupero palla e poi con il velo.

💥🟣🟣 GOOOLLLL 🟣🟣💥@pjona9official con il destro mette il pallone alle spalle del portiere ⚽️ la @acffiorentina è in vantaggio 🔥#SpeziaFiorentina 0-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) February 14, 2022

Nel finale i padroni di casa si riportano nella metà campo avversaria e Verde costringe Terracciano a farsi trovare pronto sul calcio d’angolo diretto di Verde.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano a trovare nuove forze dalla panchina e fanno una tripla sostituzione nei primi minuti: dentro Nzola, Colley e Agudelo, fuori Manaj, Gyasi e Sala.

Gli ospiti continuano a macinare gioco e occasioni, anche perché gli avversari alzano il baricentro e lasciano maggiori spazi, che vengono occupati magistralmente da Nico Gonzalez, Odriozola, Biraghi e Sottil, stasera imprendibili sulle fasce.

Inoltre, gli ospiti inseriscono anche Duncan per un ottimo Maleh, ma viene ammonito Castrovilli, mentre Biraghi colpisce la parte alta della traversa direttamente da calcio d’angolo e Provedel è bravissimo più volte sui tentativi di Nico Gonzalez.

Al 74′ minuto, all’improvviso, i padroni di casa riescono a pareggiare con Agudelo, che ruba palla su Amrabat sugli sviluppi di un calcio d’angolo avversario ed è davvero molto cinico tutto solo davanti al portiere.

Entrano anche Bourabia, Cabral, Ikone e Saponara per Maggiore, Piatek, Castrovilli e Sottil, viene ammonito Reca, mentre Colley è clamorosamente poco cinico dopo un altro recupero palla a centrocampo e il colpo di testa di Amian è impreciso, che riceve anche un cartellino giallo.

Nel finale gli ospiti tentano il tutto per tutto, ma ancora una volta il palo con Biraghi, prima del gol vittoria di Amrabat all’89′ minuto con un destro preciso da fuori area, su sponda di Cabral.

Highlights e Video Gol di Spezia-Fiorentina 1-2:

Tabellino di Spezia-Fiorentina 1-2

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala (56′ Agudelo); Gyasi (56′ Colley), Maggiore (76′ Bourabia), Verde; Manaj (56′ Nzola). All. Thiago Motta

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli (85′ Ikoné), Amrabat, Maleh (61′ Duncan); Nico Gonzalez, Piatek (78′ Cabral), Sottil (78′ Saponara). All. Italiano

Gol: 42′ Piatek (F), 74′ Agudelo (S), 89′ Amrabat (S)

Assist: Maleh (F)

Ammoniti: Castrovilli (F), Reca (S), Amian (S)

