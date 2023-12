Video Gol Highlights Spezia-Bari 1-0: sintesi 15-12-2023

Risultato Spezia-Bari 1-0: i liguri vincono nel finale contro un Bari troppo timido e senza idee.

Verde decide il match a pochi minuti dal 90°.

Lo Spezia sale a 16 punti e lascia il penultimo posto spostandosi al 16°, mentre il Bari rimane al 9° posto con 21 punti e domani potrebbe allontanarsi ancora di pi dalla zona playoff, per ora distante quattro lunghezze.

Sintesi Spezia-Bari 1-0

Gradevole anche se senza gol, il primo tempo viene ben giocato da entrambe le compagini e offre anche qualche occasione.

Al 32° i fratelli Esposito confezionano la prima opportunità da calcio d’angolo: su cross di Salvatore, Francesco Pio stacca bene, ma sfiora solo la traversa.

Poco dopo anche il Bari manca la rete del vantaggio con Koutsoupias, anch’egli di testa, poco preciso nel suo tentativo rivelatosi troppo centrale nonostante l’ottimo posizionamento e facile da parare per Zoet.

Agonisticamente combattuto, ma corretto, il primo tempo termina dopo un minuto di recupero.

La ripresa si apre con un’altra grossa chance per i liguri, vicini al gol con un colpo di testa di Hristov splendidamente sventato da Brenno; il portiere barese, però, si fa male sbattendo contro il palo e, non riuscendo a recuperare, deve lasciare il posto a Pissardo.

Dopo un altro colpo di testa di Esposito terminato a lato di poco, lo Spezia riesce a far fruttare la pressione esercitata trovando il gol partita a sei minuti dal termine: Cassata ruba palla vicino alla linea della rimessa laterale di sinistra e parte verso l’area andando, infine, al tiro e trovando Di Cesare a far da muro, ma la ribattuta è preda di Verde, pronto al tiro imparabile dal centro dell’area.

Nei nervosi minuti finali, comprensivi di cinque di recupero, gli animi si scaldano (Zurkowski viene ammonito due volte e deve lasciare il campo in anticipo) e gli ospiti sfiorano il pareggio al 95° con un tiro a giro di Di Cesare fuori di poco. Subito dopo, il triplice fischio.

Migliori in campo Cassata (7), che entra a partita in corso e avvia all’azione del gol, e Di Cesare (6), l’ultimo ad arrendersi. Male, invece, Antonucci e Nasti (5 per entrambi), isolati in avanti e non pervenuti.

Video Gol Highlights Spezia-Bari 1-0

Tabellino Spezia-Bari 1-0

Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Elia; Kouda (68′ Cassata), S. Esposito, Bandinelli; F. P. Esposito, Antonucci (74′ Zurkowski), Verde (89′ Krollis). Allenatore: D’Angelo

Bari (4-3-3): Brenno (60′ Pissardo); Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias (67′ Edjouma), Maita, Benali; Aramu (68′ Morachioli), Nasti, Achik (86′ Bellomo). Allenatore: Marino

Marcatori: 84′ Verde

Arbitro: Prontera

Ammoniti: S. Esposito, Achik, Koutsoupias, Maita, Verde, Di Cesare, Zurkowski ed Elia

Espulsi: 94′ Zurkowski