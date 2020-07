Video Gol Highlights SPAL Roma 1-6 e Sintesi 22-07-2020

Video Gol e Sintesi di Spal Roma 1-6: i giallorossi ottengono una vittoria tennistica a Ferrara contro una Spal già retrocessa in Serie B.

Continua la striscia positiva della Roma che ottiene il 5° risultato utile di fila e mantiene il 5° posto in classifica effettuando il controsorpasso sul Milan e portandosi a quota 61 punti a +2 quando mancano 3 Giornate al termine del campionato di Serie A.

Le reti dei giallorossi portano la firma di Niko Kalinic e Carles Perez nel primo tempo e nella ripresa Kolarov, Bruno Peres doppietta e Nicolò Zaniolo che con un gran gol risponde alle critiche e polemiche degli ultimi giorni.

Fonseca opta per un leggero turn over lasciando a riposo Dzeko e Veretout e mandando in campo Kalinic in attacco e Diawara a centrocmapo.

Stupendo l’ultimo gol di Nicolò Zaniolo che partito da centrocampo salta 3 avversari con un mix di forza e velocità e alla fine calcia un gran tiro di sinistro che finisce sotto la traversa e batte il portiere Letica.

Video Gol Highlights di Spal-Roma 1-6:

Tabellino di Spal-Roma 1-6:

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Felipe, Vicari, Sala (7′ pt Reca); Murgia, Valdifiori (36′ st Cuellar), Dabo; Strefezza (37′ st Tunjov), Cerri (13′ st Petagna), D’Alessandro (14′ st Di Francesco). A disposizione: Thiam, Meneghetti, Salamon, Bonifazi, Cionek, Fares, Missiroli, Horvàth. Allenatore: Di Biagio.

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini (10′ st Cetin), Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara (11′ st Villar), Spinazzola (1′ st Zappacosta); Pellegrini (11′ st Zaniolo), Perez (33′ st Kluivert); Kalinic. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Veretout, Perotti, Pastore, Dzeko, Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

MARCATORI: 12′ pt Kalinic (R), 24′ pt Cerri (S), 38′ pt Perez (R), 2′ st Kolarov (R), 7′ st, 30′ st Bruno Peres, 45′ st Zaniolo (R)

Espulso Bonifazi (S) al 44′ st per proteste dalla panchina. Ammoniti: Strefezza (S).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

