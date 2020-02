Video Gol Highlights Spal-Juventus 1-2: Ronaldo e Ramsey per i bianconeri, Petagna accorcia le distanze

Risultato di Spal-Juventus 1-2, 25esima giornata di Serie A: Ronaldo prima, Ramsey poi. Petagna realizza dal dischetto la rete della bandiera. Bianconeri che guidano sempre la classifica, in attesa dei match di Lazio e Inter!

Una partita che i bianconeri hanno avuto in controllo sin dall’inizio. Occasioni importanti create da Ronaldo e Cuadrado. Il vantaggio viene confezionato da questi due giocatori, con il colombiano che sulla fascia destra crossa al centro dove Ronaldo colpisce indisturbato. Nella ripresa assist di Dybala per Ramsey il quale con uno scavetto supera Berisha! Il gol della bandiera per i romagnoli è siglato da Petagna su calcio di rigore concesso dall’arbitro!

La Juventus mantiene il punto di vantaggio dai biancocelesti e tre nei confronti dei nerazzurri!

Spal-Juventus, 25° giornata di Serie A

La sintesi di Spal-Juventus 1-2, 25esima giornata di Serie A

La partita inizia con i padroni di casa che si rendono subito pericolosi. Infatti al terzo minuto di gioco ecco una doppia occasione! Dapprima con Petagna, il cui sinistro è bloccato da Szczesny, quindi sul rinvio perde palla Chiellini, Castro cerca di sorprendere il portiere dalla distanza, ma la sua conclusione viene allontanata!

Un minuto più tardi rete annullata a Ronaldo per posizione di fuorigioco! Il portoghese è bravo a scattare su cross di Dybala, ma la sua posizione è oltre la linea dei difensori!

Al decimo conclusione al volo di Cuadrado su bel cross di Alex Sandro dalla sinistra. Il pallone, però, termina alto sopra la traversa! Sette minuti più tardi lo stesso colombiano questa volta interviene su passaggio rasoterra del brasiliano, si gira e conclude, ma subisce il muro della difesa di casa!

Poco dopo il ventesimo si fanno vedere i padroni di casa! Strefezza è ben servito da Cionek, conclude da posizione defilata ma Szczesny blocca la sfera!

Ancora lo stesso esterno prova una conclusione, con angolo guadagnato dalla formazione di casa! Sul corner successivo stacco di testa di Petagna, ma non trova lo specchio della porta!

A otto minuti dal termine Dybala va al tiro dalla media distanza, ma il palo gli nega la rete! Un minuto più tardi il tiro di Cionek termina di poco sopra la traversa!

Due minuti più tardi arriva il vantaggio dei bianconeri! Cuadrado pesca Ronaldo, il cui tiro all’interno dell’area finisce preciso sotto la traversa! Nulla da fare per Berisha!

Ripresa che inizia subito con i bianconeri sempre propositivi in avanti. Ronaldo dopo tre minuti sfiora la rete del raddoppio con una conclusione in diagonale su cui si distende Berisha!

Al decimo è Cuadrado che prova la conclusione dopo uno stop in maniera rapida e trova la respinta di Berisha! Quindi Ramsey si trova smarcato al limite dell’area, ma la sua conclusione a giro termina di poco a lato sulla destra del portiere!

Poco dopo il quarto d’ora arriva il raddoppio dei bianconeri! Dybala è bravo a servire sullo scatto Ramsey, il quale entra in area e con un bel pallonetto beffa Berisha!

Poi passano i minuti e l’arbitro si trova di fronte alla scelta se assegnare o meno un rigore alla Spal, per fallo in area ai danni di Missiroli!

Dopo che ha concesso il penalty, Petagna realizza dal dischetto spiazzando Szczesny!

Poi verso la mezz’ora una conclusione di Valdifiori che termina lentamente davanti a Szczesny! Nessun problema per il portiere polacco!

A dieci minuti dal termine conclusione di Ronaldo con il mancino in allungo su cross dalla destra! Pallone che termina fuori di poco, con Berisha che osserva la sfera!

Nel recupero ancora Cristiano Ronaldo si rende pericoloso con una corsa in area, riceve il pallone e calcia. Sfortunatamente per lui viene ribattuto da un difensore!

Termina qui la sfida con i tre punti ai bianconeri!

Video Gol Highlights

Il tabellino di Spal-Juventus 1-2, 25esima giornata di Serie A

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Missiroli (80° s.t. Tunjov), Valdifiori, Castro (60° s.t. Fares); Strefezza, Petagna, Valoti (89° s.t. Di Francesco). All. Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Chiellini (46° s.t. De Ligt), Rugani, Alex Sandro; Ramsey (73° s.t. Rabiot), Bentancur, Matuidi (80° s.t. Bernardeschi); Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Reti: 39° s.t. Cristiano Ronaldo (J), 61° s.t. Ramsey (J), 69° s.t. Petagna su rig. (S)

