Spal-Juventus in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 22-02-2020

Spal-Juventus, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A HD ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Di Biagio con il tridente Strefezza-Petagna-Di Francesco, Sarri rilancerà Cristiano Ronaldo dopo il turno di riposo contro il Brescia.

Domani alle ore 18:00 la Spal ospiterà al Paolo Mazza di Ferrara la Juventus nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A.

La Spal è sempre più fanalino di coda del campionato e le speranze di salvezza si riducono dopo ogni settimana. La sconfitta contro il Lecce nell’ultimo turno ha fatto precipitare la squadra ferrarese a -8 dalla zona salvezza e contro i bianconeri si tenterà una vera e propria impresa per sperare nel miracolo.

La Juventus, invece, ha ritrovato il successo battendo il Brescia 2-0 nell’ultimo turno ed è tornata nuovamente in testa alla classifica. I bianconeri non possono commettere passi falsi e non dovranno farsi distrarre dalla partita di Champions di mercoledì contro il Lione se vogliono arrivare alla sfida contro l’Inter ancora in testa.

Le ultime sulle formazioni di Spal e Juventus

Debutto casalingo per De Biagio che tenterà di fare lo sgambetto alla Vecchia Signora e a fare un piacere all’Inter, di cui è stato giocatore. L’ex tecnico dell’Italia U21 ha recuperato Vicari, ma non avrà a disposizione Dabo e Cerri, out per infortunio. In avanti, Di Biagio si affiderà ancora una volta a Petagna che sarà la punta centrale nel tridente composto, oltre che da lui, da Strefezza a destra e Di Francesco a sinistra.

Buone notizie per Sarri che ha ritrovato finalmente a Bernardeschi e Khedira. I due, però, difficilmente saranno titolari domani, anche perché il tecnico toscano vorrà ottenere una vittoria a tutti i costi e si affiderà a chi sta meglio. In attacco tornerà Cristiano Ronaldo dopo il turno di riposo con il Brescia, mentre dietro sarà Rugani a sostituire lo squalificato Bonucci. A rischio squalifica poiché in diffida, invece, sono Cuadrado, Dybala e De Ligt che dovrebbero giocare comunque dall’inizio.

Probabili formazioni Spal-Juventus

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Dove vedere Spal-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Spal-Juventus, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Spal-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Spal-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Brescia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Brescia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Spal-Juventus

I precedenti tra Spal e Juventus in casa della squadra ferrarese sono a favore dei bianconeri che si sono imposti in 10 delle 19 partite giocate al Mazza. Sette sono stati i pareggi, mentre la Spal è riuscita ad ottenere i tre punti solo due volte, l’ultima nella stagione 1956-1957 (3-1)

Quello di domani è il più classico dei testa-coda e la Juventus non può permettersi il lusso di sbagliare. Va detto, però, come negli ultimi due campionati, la Spal sia rimasta imbattuta contro la Juventus, pareggiando 0-0 al primo anno di A e trovando un clamoroso successo per 2-1 lo scorso anno.

Per il momento che stanno vivendo le due squadre, è difficile prevedere una Spal capace di fermare la Juventus. In casa, i biancazzurri hanno raccolto solo 8 punti, vincendo due partite e seppur i bianconeri abbiano dimostrato qualche problema lontano dall’Allianz Stadium, l’esito della gara appare scontato.

