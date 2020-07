Video Gol Highlights Spal-Inter 0-4: sintesi 16-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Spal-Inter 0-4, 33° Giornata Serie A: palo per Brozovic, traversa di Petagna, la sblocca Candreva, raddoppia Biraghi, tris di Sanchez, poker di Gagliardini

Tutto fin troppo facile per l’Inter, che passeggia allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal nel posticipo della 33° giornata di Serie A, 14° turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per i nerazzurri, che racimolano la seconda vittoria consecutiva e il terzo risultato utile consecutivo, riportandosi al secondo posto in classifica e a sei punti dalla capolista.

Altra brutta sconfitta per i ferraresi, la quarta consecutiva, che ormai aspettano solo la matematica certezza per ufficializzare la retrocessione in cadetteria.

Spal-Inter

La sintesi di Spal-Inter 0-4, 33° Giornata Serie A

E’ una partita molto viva nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si rinchiudono nella propria metà campo, provano a non dare spazi agli avversari e a ripartire in contropiede.

Subito gli ospiti colpiscono un palo con Brozovic, poi però i padroni di casa rispondono con la traversa clamorosa di Petagna. Ci prova anche Sanchez più volte, così come Cerri, ma senza precisione.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 37′ minuto, quando Sanchez manda a porta Candreva, che con un diagonale di destro sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio.

Grande reazione dei padroni di casa, che nel finale della prima frazione di gioco possono reclamare per un fallo di Handanovic su Strefezza, non considerato tale dall’arbitro, suscitando l’ira di Di Biagio e la protesta di Conte.

Nel secondo tempo non cambia molto il copione della partita, tranne per la maggiore precisione degli ospiti, che si rendono subito pericolosi con Sanchez, per poi raddoppiare al 55′ minuto con Biraghi, dopo la bella triangolazione con Lautaro Martinez.

I padroni di casa non sembrano accusare troppo il colpo, continuano a giocare senza paura, sfiorando il gol con Sala.

Però, al 60′ minuto è proprio Sanchez, indiavolato, a firmare il tris sfruttando l’ottimo assist di Biraghi.

La partita continua ad essere molto bella e viva, visto che i padroni di casa non sembrano fregarsene di prendere tanti gol pur di farne almeno uno, ma Petagna ha le micce bagnate e Sanchez non riesce ad eguagliarsi.

Al 74′ minuto c’è tempo per il poker di Gagliardini, su assist di Young, lanciato a porta da Eriksen.

Nel finale gli ospiti provano a gestire le forze, affondando il colpo anche con Eriksen, ma rischiando sulle giocate di Sala e Di Francesco.

Video Gol Highlights di Spal-Inter 0-4, 33° Giornata Serie A

Il tabellino di Spal-Inter 0-4, 33° Giornata Serie A

Spal-Inter 0-4

Spal (4-4-2): Letica 5,5; Sala 5,5, Vicari 5,5 (37′ st Salamon sv), Bonifazi 5,5, Reca 5,5 (22′ st Cionek 5,5); Murgia 5 (37′ st Tunjov sv), Dabo 6, Valdifiori 5,5, Strefezza 6,5 (22′ st D’Alessandro 6); Cerri 5 (29′ st Di Francesco 6), Petagna 6.

Allenatore: Di Biagio 5,5

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Ranocchia 6, Bastoni 6 (18′ st D’Ambrosio 6); Candreva 7 (34′ st Esposito sv), Brozovic 6,5, Gagliardini 6 (29′ st Borja Valero 6), Biraghi 7 (18′ st Young 6,5); Eriksen 6,5; Sanchez 7,5 (34′ st Pirola sv), Martinez 6,5.

Allenatore: Conte 7

Arbitro: Giua

Marcatori: 37′ Candreva (I), 10′ st Biraghi (I), 15′ st Sanchez (I), 29′ st Gagliardini (I)

Ammoniti: Bastoni (I), Valdifiori (S), Murgia (S), Biraghi (I), Ranocchia (I)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS