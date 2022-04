Video Gol Highlights Spal-Crotone 1-1: sintesi 18-04-2022

Risultato Spal-Crotone 1-1: pareggio importantissimo per gli estensi e del tutto inutile per i pitagorici dopo un match combattuto.

Schnegg sblocca subito la partita concretizzando la prima di tantissime occasioni create e sprecate dagli ospiti, la cui verve pian piano si affievolisce nel corso della ripresa permettendo agli emiliani di restare in partita e di pareggiarla nei minuti finali con una perla di Rossi.

La Spal sale a 35 punti andando momentaaneamente a +6 sulla zona playout, ma anche aa +10 su quella che vale la retrocessione diretta, ove, invece, rimane invischiato il Crotone con i suoi 22 punti. Adesso i pitagorici tremano.

Sintesi Spal-Crotone 1-1

I calabresi sanno di non poter sbagliare e partono a razzo trovando prestissimo il vantaggio: dopo appena sette minuti Schnegg, appostato sul secondo palo, appoggia in rete un cross di prima intenzione di Marras.

La reazione della Spal è inesistente e nemmeno qualche timido accenno di palleggio porterà i padroni di casa dalle parti dell’inoperoso Festa; il Crotone, invece, gioca splendidamente e sfiora spesso il raddoppio.

Al 21° Thiam è attento su Kargbo, mentre al 24° Maric si divora la rete dopo un’azione identica a quella dello 0-1. Complessivamente è il Crotone a fare la partita contro una Spal inguardabile più di altre volte.

Nel finale di tempo Kargbo non trova la porta da fuori area, mentre proprio in chiusura Thiam è strepitoso nel deviare sul palo un gran tiro dell’incontenibile sierraleonese. La prima frazione si chiude dopo un minuto di recupero.

Logicamente differente nell’approccio e negli uomini, la formazione estense gioca una ripresa meno incmprensibile e riesce subito a rendersi pericolosa con Pinato, che al 48° manda in curva da buona posizione un traversone di Dickmann.

I pericoli maggiori arrivano dai subentrati: al 71° Festa è bravissimo a respingere una conclusione di Melchiorri, mentre al 79° Rossi riceve da Mancosu e sfiora la traversa con un gran tiro al volo.

Rossi si rifà abbondantemente sei minuti dopo con il grandissimo gol dell’1-1: Melchiorri crossa senza guardare e Pepito è bravo a battere Festa con la punta dopo uno stop di petto che lascia sul posto Mogos.

Nei minuti successivi, compresi i tre di recupero, non accade nulla malgrado la pressione esercitata da ognuna delle due squadre ad ogni possesso di palla.

Migliori in campo Kargbo (6.5), pericoloso con i suoi cross di prima intenzione per tutto il primo tempo, e Rossi (7.5), che gioca solo venti minuti segnando, tuttavia, un gol tanto bello quanto fondamentale. Male

Vido e Maric (5 per tutti e due), evanescente il primo e anche sprecone il secondo.

Video Gol Highlights Spal-Crotone 1-1

Tabellino Spal-Crotone 1-1

Spal (4-3-1-2): Thiam; Celia, Capradossi, Vicari (46′ Meccariello), Dickmann; Zanellato, Pinato (72′ Rossi), Da Riva (46′ Esposito); Mancosu; Colombo (63′ Melchiorri), Vido (46′ Finotto). Allenatore: Venturato

Crotone (3-4-2-1): Festa; Canestrelli, Cuomo, Nedelcearu; Calapai (80′ Mogos), Estevez, Awua, Schnegg (80′ Sala); Marras, Kargbo (80′ Koné); Maric. Allenatore: Modesto

Arbitro: Irrati

Marcatori: 7′ Schnegg e 86° Rossi

Ammoniti: Awua, Dickmann ed Esposito