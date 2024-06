Video Gol Highlights Spagna-Italia 1-0: sintesi 20-06-2024

Il Risultato di Spagna-Italia 1-0, 2° giornata Gruppo B: gli iberici vincono di misura una gara condotta con schiacciante superiorità con un gran numero di occasioni sprecate.

A inizio ripresa Calafiori sigla uno sfortunato autogol che si rivela decisivo.

La Spagna si issa al primo posto con 6 punti ed è la prima qualificata agli ottavi, mentre noi dovremo fare punti contro la disperata Croazia.

La Sintesi di Spagna-Italia 1-0

Dopo nemmeno due minuti rischiamo di andare sotto per via di un traversone dalla sinistra di Nico Williams che arriva sulla testa di Pedri in mezzo all’area; il pallone sembra destinato a finire sotto la traversa, ma Donnarumma vola e lo devia in corner.

Soffriamo subito e molto sulla nostra fascia destra e il nostro primo obiettivo dev’essere quello di inibire quella zona del campo alle avanzate iberiche, ma non lo facciamo subito e al 10° rischiamo ancora: stavolta è Morata a crossare dalla trequarti di sinistra e Nico Williams a colpire di testa, ma anche stavolta ci salviamo grazie all’imprecisione clamorosa del numero 17.

Al 24° irrompe nella nostra area Yamal, che cede la sfera a Morata la cui conclusione è respinta ancora da Donnarumma; il nostro portiere è nuovamente bravissimo pochi secondi dopo nel togliere dalla porta un bolide di Fabian Ruiz.

L’unica arma in nostro possesso, stente il calvario che stiamo passando in fase divensiva, è il buon vecchio contropiede, ma ne sprechiamo almeno tre per scelte sbagliate.

Il rimanente quarto d’ora di gioco è relativamente tranquillo, cresciamo un po’ e riusciamo a frenare le iniziative di una una Spagna meno arrembante che preferisce non sprecare energie in vista della ripresa.

Proprio nel finale, a pochi secondi dal duplice fischio, riusciamo anche a effettuare una conclusione con Chiesa, che però manda il pallone alle stelle. Nient’altro da dire sulla prima frazione.

Nella ripresa ricominciamo a soffrire e al 52° rischiamo ancora grosso quando Cucurella si sovrappone perfettamente, riceve palla e crossa all’indietro per Pedri, che si divora il gol calciando a lato dal dischetto del rigore.

Tre minuti dopo, la Spagna passa meritatamente in vantaggio: sempre sulla fascia sinistra, nostro punto debole oggi, Nico Williams fa quel che vuole e il suo cross basso e potente, reso imprendibile per Donnarumma da un tocco di Morata, sbatte su Calafiori e finisce in rete.

La Spagna prende così a dominarci e Morata prima e Yamal poi ci fanno tremare con due conclusioni assai pericolose, la prima alzata in angolo da Donnarumma e la seconda fuori di pochissimo.

Proviamo a fare qualcosa, questo sì, ma mancano grinta e cattiveria tanto che la porta spagnola per noi è un miraggio; non lo è per la Spagna e il palo ci salva quando il solito Nico Williams s’inventa una meraviglioso tiro a giro dal vertice sinistro dell’area al 71°.

La Spagna attacca spesso e pericolosità anche nei minuti finali, pur non disdegnando di coprirsi effettuando alcuni cambi conservativi; noi continuiamo, quelle poche volte che è tra i nostri piedi, a far girare palla cercando qualche varco, ma manca proprio la lucidità per inventare qualcosa là davanti.

All’86° otteniamo il nostro primo corner, ma quel che ricaviamo è un debole tocco di Cristante che non preoccupa Unai Simon. Nel corso dei quattro minuti di recupero, infine, ci sono due belle azioni e altrettanti tiri pericolosi, entrambi sventati dal nostro portiere, di uno dei subentrati spagnoli, Ayoze Perez.

Otteniamo un ultimo calcio d’angolo, ma non riusciamo a sfruttarlo. Il triplice fischio è una liberazione.

Highlights e Video Gol di Spagna-Italia 1-0

Il Tabellino di Spagna-Italia 1-0

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri (71′ Alex Baena), Rodri, Fabian Ruiz (94′ Merino); Yamal (71′ Ferran Torres), Morata (79′ Oyarzabal), Nico Williams (79′ Perez). CT: De La Fuente

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho (46′ Cristante), Barella; Frattesi (46′ Cambiaso), Pellegrini (82′ Raspadori), Chiesa (64′ Zaccagni); Scamacca (64′ Retegui). CT: Spalletti

Marcatori: 55′ aut. Calafiori

Arbitro: Vincic (SLO)

Ammoniti: Donnarumma, Rodri (salterà la prossima), Cristante, Le Normand e Carvajal

