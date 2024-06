Video Gol Highlights Slovenia-Danimarca 1-1: sintesi 16-06-2024

Il Risultato di Slovenia-Danimarca 1-1, 1° giornata Gruppo C: bel pareggio tra sloveni e danesi, che ora attendono la sfida tra Serbia e Inghilterra per capire come muoversi nella prossima giornata, nella quale gli sloveni affronteranno proprio i vicini balcanici in un derby che si preannuncia caldissimo e i danesi sfideranno gli inglesi in una sfida che pare già decisiva.

Tre anni fa, durante la gara inaugurale dell’Europeo itinerante, Christian Eriksen ebbe un infarto e rischiò la vita, ma riuscì a tornare in campo pochi mesi dopo e a ritornare in nazionale. Oggi realizza il momentaneo vantaggio, ma la vittoria sfugge a causa della rete slovena di Janza.

La Sintesi di Slovenia-Danimarca 1-1

Non c’è una netta superiorità di una delle squadre all’inizio e i primi a rendersi insidiosi sono gli sloveni al 16° con un tiro di Sesko finito fuori.

Al 17° il momento più bello di questa edizione del torneo, il gol di Christian Eriksen. Dopo quanto accaduto tre anni fa, il trequartista del Manchester United chiude definitivamente un cerchio: servito maginificamente in area da Wind, il numero 10 controlla il pallone di petto tagliando fuori il suo marcatore e segna di collo destro, preciso e potente, da posizione ravvicinata.

Un paio di occasioni da qui fino al finale del tempo vengono create dai danesi, un paio di conclusioni fermate da difensori, ma la migliore è quella capitata nuovamente a Eriksen al 43°: il capitano danese calcia altissimo da dentro l’area sprecando un assist ancora di Wind.

Il signor Scharer concede un solo minuto di recupero, al termine del quale manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Molto più minacciosi gli sloveni nella ripresa, almeno all’inizio, anche se con azioni da palla inattiva e in mischia. C’è anche un brevissimo consulto al VAR per una caduta in area di Sporar, ma non viene concesso il rigore.

Grande, al 65°, l’occasione che capita ai danesi per il raddoppio: Hojlund, servito da Eriksen a centro-area, si ritrova murato da Oblak e e non riesce a segnare; pochi secondi dopo, anche gli sloveni sfiorano a loro volta il pareggio con un colpo di testa di Gnezda Cerin a lato di un soffio.

Ora i balcanici sono padroni del campo e sfiorano ripetutamente il pareggio con Sporar, che calcia fuori da pochi passi sugli sviluppi di una punizione, e poi con un gran tiro di Sesko finito sul palo.

Dal corner che ne segue nasce il meritato 1-1: scodellato fuori area, il pallone proveniente dalla bandierina arriva sul sinistro di Janza, che al 77° tira di prima intenzione beffando Schmeichel grazie a una deviazione di Hujlmand.

Il resto della partita non offre ulteriori emozioni e l’1-1 non cambia più.

Highlights e Video Gol di Slovenia-Danimarca 1-1

Il Tabellino di Slovenia-Danimarca 1-1

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic (67′ Verbic), Elsnik (75′ Gorenc-Stankovic), Gnezda Cerin, Mlakar (75′ Celar); Sporar (94′ Brekalo), Sesko (94′ Kurtic). CT: Kek

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard; Bah, M. Hjulmand (89′ Delaney), Hojbjerg (84′ Norgaard), Kristiansen (79′ Mahele); Eriksen; Hojlund (83′ Poulsen), Wind (84′ Dolberg). CT: K. Hjulmand

Marcatori: 17′ Eriksen e 77′ Janza

Arbitro: Scharer (SVI)

Ammoniti: M. Hjulmand, Stojanovic e Celar

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.