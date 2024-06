Video Gol Highlights Slovacchia-Romania 1-1: sintesi 26-06-2024

Il Risultato di Slovacchia-Romania 1-1, 3° giornata Gruppo E: grazie a questo pareggio i rumeni vincono il girone, mentre gli slovacchi chiudono al 3° posto e vengono ripescati tra le migliori terze.

Duda porta in vantaggio la Slovacchia e Razvan Marin su rigore fissa l’1-1 finale.

La Sintesi di Slovacchia-Romania 1-1

Partono meglio i rumeni, insidiosi ma al 24° Duda li sorprende libeandosi del suo marcatore in area e mettendo in banca l’assist offerto da Kucka con un tiro imparabile per Nita.

Dieci minuti dopo, la Romania ottiene un calcio di rigore per un fallo di Hancko: la trasformazione è affidata a Razvan Marin, che spiazza Dubravka e ripristina l’equilibrio.

Poco altro da segnalare nel primo tempo, che termina dopo quattro minuti di recupero. Poca roba anche la ripresa, a parte un tiro fuori di poco di Haraslin al 65°. Del resto il pareggio premia entrambe le squadre, che poco fanno fino al triplice fischio preferendo non rischiare.

I rumeni, a voler sottolineare l’aspetto negativo, dovranno fare a meno di Bancu negli ottavi di finale per un’ammonizione evitabile che fa scattare la diffida, mentre nessun diffidato slovacco viene sanzionato.

Al momento del triplice fischio è festa grande: la Romania vince il girone e la Slovacchia è ripescata tra le migliori terze!

Highlights e Video Gol di Slovacchia-Romania 1-1

Il Tabellino di Slovacchia-Romania 1-1

Slovacchia (4-3-3): Dúbravka; Pekarík (92′ Gyomber), Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda (92′ Bero); Schranz (78′ Duris), Strelec (70′ Boženík), Haraslin (70′ Suslov). CT: Calzona

Romania (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin; Hagi (67′ Man), Stanciu, R. Marin (86′ Rus), Coman (58′ Sorescu); Dragus (67′ Puscas). CT: Iordanescu

Marcatori: 24′ Duda e 37′ rig. R. Marin

Arbitro: Oliver

Ammoniti: Burca, Bancu, Puscas e Duda

