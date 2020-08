Video Gol Highlights Siviglia Roma 2-0 e Sintesi 06-08-2020

Video Gol e Sintesi di Siviglia Roma 2-0: i gol di Reguilon e En-Nesyri nel primo tempo regalano vittoria e qualificazione ai quarti di Europa League agli spagnoli.

La Roma di Fonseca perde la partita secca a Duisburg valida per gli ottavi di finale di Europa League e viene eliminata dal Siviglia che passa ai quarti.

Finisce così amaramente la stagione dei giallorossi con il quinto posto in campionato e l’eliminazione agli ottavi di Europa League.

In Europa League resta in corsa ai quarti di finale solo l’Inter che troverà il Bayer Leverkusen che oggi ha battuto di misura 1 a 0 i Glasgow Rangers.

Il Siviglia sblocca subito la partita con un gol di Reguilon che sorprende la difesa giallorossa e batte Pau Lopez con un tiro non irresistibile.

Nel finale di primo tempo En Nesyri mette facilmente il pallone in rete su assist di Ocampos.

Nella ripresa la Roma tenta la rimonta senza successo.

Sfiora il gol prima con Mkhitaryan e poi con Dzeko senza fortuna.

Il Siviglia segna il terzo gol con Koundè ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Video Gol Highlights di Siviglia Roma 2-0:

Tabellino di Siviglia Roma 2-0:

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos (50′ st Vazquez), En-Nesyri (48′ st De Jong), Suso (24′ st Munir). A disposizione: Vaclìk, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Oliver Torres, Mena, José Alonso, Genaro, Perez Rico. Allenatore: Lopetegui

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Kolarov (32′ st Villar); Bruno Peres, Diawara (14′ st Pérez), Cristante, Spinazzola; Zaniolo (13′ st Pellegrini), Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Cardinali, Mirante, Perotti, Ünder, Santon, Kalinic, Fazio, Calafiori, Kluivert. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Kuipers (Ola)

MARCATORI: 22′ pt Reguilon, 44′ pt En-Nesyri

NOTE: Al 29′ st annullato un gol a Koundé (S) per fuorigioco.

Espulso Mancini (R) al 54′ st per gioco violento.

Ammoniti: Diego Carlos, Jordan (S); Kolarov, Pellegrini (R).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

