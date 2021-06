Video Gol Highlights Scozia-Repubblica Ceca 0-2: Sintesi Europei 14-6-2021

Video Gol e Highlights Scozia-Repubblica Ceca 0-2, 1° Giornata Gruppo D Europei 14-6-2021: decide la doppietta di Schick

La Repubblica Ceca batte la Scozia all’Hampden Park di Glasgow nella seconda partita della prima giornata del Gruppo D della fase a gironi degli Europei.

Grandissima vittoria per i cechi, la prima di questa competizione contro una squadra che gioca in casa propria, che vale tre punti d’oro e il primo posto in classifica, a pari punti con l’Inghilterra, mentre gli scozzesi rimangono a quota zero punti insieme con la Croazia.

Sintesi di Scozia-Repubblica Ceca 0-2

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Meglio gli scozzesi, che provano a mettere la partita tutta sull’aggressività del proprio pressing, mentre i cechi preferiscono far girare la palla, seppur con lentezza.

Dopo le grandi parate di Vlacik su McGinn e Robertson, inizia lo show di Schick, che prima impegna Marshall, poi sblocca il risultato al 41′ minuto trovando il gol del vantaggio su assist di Coufal.

Nel secondo tempo gli scozzesi prendono in mano il pallino del gioco, vogliono reagire con rabbia ed orgoglio, ma con poche idee, mentre i cechi continuano ad essere ordinati in fase difensiva, dove risultano compatti, e letali in attacco.

E’ ancora una volta Marshall a metterci una pezza salvando il passivo su Darida, mentre Hendry colpisce clamorosamente la traversa sul cross di Robertson, a porta praticamente sguarnita.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 52′ minuto, quando i cechi raddoppiano ancora con Schick, magico pallonetto da fuori area.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟!



Gli scozzesi non sembrano accusare un po’ il colpo, non calano di intensità, riescono a risultare pericolosi, nonostante i cechi abbassino tanto il proprio baricentro.

Infatti, dopo l’imprecisione di Darida, sfiorano più volte il gol con Armstrong e Dykes, ma Vlacik fa il fenomeno, mentre Schick si divora la tripletta sul più bello e Marshall alza la saracinesca nel finale su Krmencik.

Highlights e Video Gol di Scozia-Repubblica Ceca 0-2:

Tabellino di Scozia-Repubblica Ceca 0-2

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, Cooper, Hendry (Dal 67′ McGregor); O’Donnell (Dal 79′ Forrest), Armstrong (Dal 67′ Fraser), McGinn, McTominay, Robertson; Dykes (Dal 79′ Nisbet), Christie (Dal 46′ Christie). Ct. Clarke



REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral (Dal 68′ Holes); Masopust (Dal 72′ Vydra), Darida (Dal 87′ Sevcik), Jankto (Dal 72′ Hlozek); Schick (Dal 87′ Krmencik). Ct. Silhavy



Arbitro: Siebert (GER)

Gol: 42′ e 52′ Schick (RC)

Assist: Coufal, Soucek

