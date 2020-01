Video Gol Highlights Sassuolo-Torino 2-1: Locatelli fa un pasticcio, ma poi Boga e Berardi aggiustano il risultato!

Il risultato di Sassuolo-Torino 2-1, 20° giornata di Serie A: l’autorete di Locatelli illude i granata, che poi si fanno rimontare grazie alle realizzazioni di Boga e Berardi! Tre punti importantissimi per i neroverdi, frenata per i granata nella lotta all’Europa League!

Una partita che vede la formazione di casa prendere il possesso del pallone e creare più occasioni. Ad andare in vantaggio è però il Torino con tiro di Rincon deviato da Locatelli in porta! Gli emiliani non si scompongono, attaccano e nella ripresa prima con Boga e poi con Berardi ribaltano il punteggio! Vittoria preziosa per gli emiliani, che si staccano dalla zona pericolosa di classifica!

La sintesi di Sassuolo-Torino 2-1, 20° giornata di Serie A:

Partita che vede un inizio importante da parte dei neroverdi. Già al quarto minuto ci provano con Boga, la cui percussione in contropiede termina con un tiro fuori di poco che ha subito una deviazione in angolo!

Prima ancora un colpo di testa di Kyriakopoulos su calcio d’angolo di Traorè, con pallone fuori!

Al decimo un colpo di testa di Obiang, con deviazione su corner. Il Torino si fa vedere con Belotti, oltre ad alcuni guizzi di Verdi.

E’ il ventesimo e i granata passano in vantaggio! Sugli sviluppi di un corner, Rincon effettua una conclusione, che Locatelli con un goffo intervento si mette nella propria porta!

Un minuto più tardi Belotti si rende pericoloso con una conclusione a giro, su cui interviene ottimamente Consigli!

Al venticinquesimo si fanno vedere nuovamente i padroni di casa. Conclusione di Berardi pescato in area da Locatelli, ma il suo tentativo viene murato!

Nel minuto successivo ancora Belotti che si libera del marcatore con una giocata con il tacco e il cui successivo tiro a giro finisce fuori di pochissimo!

Verso la mezz’ora una grande parata di Sirigu su tiro di Caputo servito da Berardi! A due minuti dal termine Traorè pescato in area di rigore non riesce a calciare. Anche Boga è chiuso da pochi passi!

Alla fine del primo tempo, Verdi va vicino alla conclusione su assist di Belotti, ma liscia il pallone in sforbiciata!

Nella ripresa occasioni subito da una parte e dall’altra. Prima Berardi dopo aver scambiato con Traorè si fa murare il suo tentativo. Poi un minuto dopo Belotti sfugge al diretto marcatore e di testa manda fuori in precario equilibrio!

Al quarto d’ora c’è il pareggio del Sassuolo con una grande giocata di Boga! Il calciatore ivoriano prima effettua un tunnel a Rincon, poi con una conclusione a giro manda il pallone nel sette. Nulla da fare per Sirigu!

A metà della ripresa conclusione da fuori di Locatelli, con pallone che rimbalza davanti al portiere, che non si fa sorprendere!

E’ il settantatreesimo minuto e i neroverdi raddoppiano! Boga scende sulla sinistra, effettua un passaggio rasoterra sul quale si avventa Berardi dalla parte opposta. Il tiro con il sinistro in corsa dell’attaccante italiano è preciso e termina in porta!

All’ottantaduesimo minuto Millico riceve un passaggio, effettua un tiro a giro ma la palla tocca la traversa!

Allo scoccare del novantesimo minuto, su un cross preciso dalla sinistra, Laxalt stacca di testa, ma il pallone termina largo di un soffio alla destra di Consigli!

Video Gol Highlights

E’ possibile vedere gli highlights della partita tramite il sito ufficiale della Serie A

Il tabellino di Sassuolo-Torino 2-1, 20° giornata di Serie A

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (91° s.t. Berardi), Traorè (69° s.t. Djiuricic), Boga; Caputo (88° s..t Magnanelli). All: De Zerbi

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (76° s.t. Millico); De Silvestri, Lukic, Rincon (79° s.t. Meitè), Ola Aina; Verdi (53° s.t. Laxalt), Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: Davide Massa (Imperia)

Reti: 20° p.t. aut. di Locatelli (T), 61° s.t. Boga (S), 73° s.t. Berardi (S)

