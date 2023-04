Video Gol Highlights Sassuolo-Torino 1-1: Sintesi 3-4-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Torino 1-1, 28° Giornata Serie A: segnano Pinamonti e Sanabria

Solo un pareggio tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel secondo ed ultimo posticipo del Monday Night della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

I granata tornano a fare punti dopo la sconfitta dell’ultimo turno prima della sosta delle nazionali e muovono la classifica portandosi a quota trentto punti.

Quinto risultato utile consecutivo per gli emiliani, che arrivavano da quattro vittorie consecutive, e quota trentasette punti, che confermano di essere usciti definitivamente dalla crisi allungando il vantaggio sulla zona retrocessione, risultando praticamente salvi.

Sintesi di Sassuolo-Torino 1-1

Out Muldur per Alessio Dionisi, che recupera Ruan in difesa con Toljan, Ferrari e Rogerio davanti a Consigli, conferma Matheus Henrique in mediana con Maxime Lopez e Frattesi e si affida al tridente d’attacco costituito da Lauriente, Pinamonti e Berardi.

Non ci sono Aina, Ilic, Karamoh, Vieira e Zima per Ivan Juric, che schiera Gravillon, Schuurs e Buongiorno in difesa a protezione di Milinkovic-Savic, avanza Rodriguez a centrocampo con Linetty, Ricci e Singo, mentre in attacco giocano Radonjic, Vlasic e Sanabria.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre che si somigliano molto per aggressività nel pressing, ordine e compattezza in fase difensiva e velocità nel ribaltare l’azione.

Partenza forte degli ospiti, che si rendono più volte pericolosi con Sanabria, Singo e Radonjic, imprecisi o sfortunati, soprattutto quest’ultimo che viene fermato addirittura dalla traversa.

Eppure, a sbloccare il risultato sono i padroni di casa, che trovano il gol del vantaggio al 36′ minuto con Pinamonti, tap-in vincente dopo la respinta del portiere alla conclusione di Berardi.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo avversaria sfiorando il pareggio con Linetty.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa provano a far valere il proprio possesso palla contro ospiti sempre reattivi a centrocampo.

Dopo il tentativo di Schuurs e l’entrata in campo di Lazaro per Singo, al 59′ minuto viene annullata la rete di Lauriente per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR.

Gol annullato, gol subito. Infatti, al 67′ minuto gli ospiti pareggiano con Sanabria su cross perfetto di Rodriguez.

⏱️ FT | Da 9️⃣ a 9️⃣: 𝐒𝐚𝐧𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚 risponde a 𝐏𝐢𝐧𝐚𝐦𝐨𝐧𝐭𝐢!#SassuoloTorino 1-1 pic.twitter.com/OIQcenS9KS — Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2023

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che sembrano accusare il colpo andando in balia degli ospiti, bravi ad approfittarne spingendo sull’acceleratore e segnando al 70′ minuto con Radonjic, ma viene annullato tutto per posizione irregolare.

Entrano Harroui, Defrel e Bajrami al posto di Matheus Henrique, Pinamonti e Berardi, ma è ancora Radonjic che sfiora la rimonta con una bella giocata personale, prima di uscire per Miranchuk.

Nel finale c’è spazio anche per Vojvoda, Pellegri, Djidji e Thorstvedt, subito ammonito, che subentrano per Rodriguez, Sanabria, Gravillon e Frattesi.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Torino 1-1:

Tabellino di Sassuolo-Torino 1-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (44′ st Thorstvedt), Maxime Lopez, Matheus Henrique (29′ st Harroui); Berardi (32′ st Bajrami), Pinamonti (29′ st Defrel), Laurienté. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Ceide, Romagna, Zortea, Erlic, Cannavaro. All.: Dionisi



Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Gravillon (41′ st Djidji), Schuurs, Buongiorno; Singo (10′ st Lazaro), Ricci, Linetty, Rodriguez (41′ st Vojvoda); Vlasic, Radonjic (36′ st Miranchuk); Sanabria (41′ st Pellegri). A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Adopo, Seck, Gineitis. All.: Juric



Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 36′ Pinamonti (S), 21′ st Sanabria (T)

Ammoniti: Frattesi (S), Linetty (T)

Espulsi:

Note: Ammonito al 27′ st Juric (T) per proteste