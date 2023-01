Video Gol Highlights Sassuolo-Sampdoria 1-2: Sintesi 4-1-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Sampdoria 1-2, 16° Giornata Serie A: segnano Gabbiadini e Augello, inutile il rigore di Berardi

La Sampdoria batte il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel primo anticipo della sedicesima giornata di Serie A.

Inizia benissimo questo 2023 per i liguri, che tornano alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive con cui avevano chiuso lo scorso anno solare e si portano a nove punti in classifica, a meno sei punti dalla zona salvezza.

Malissimo gli emiliani, che registrano la seconda sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque, in cui hanno collezionato solo un punto, confermando la crisi di fine anno.

Sintesi di Sassuolo-Sampdoria 1-2

Out Muldur e Maxime Lopez per Alessio Dionisi, che sceglie Ruan in difesa con Toljan, Ferrari e Rogerio in difesa davanti a Consigli, conferma Matheus Henrique con Thorstvedt e Frattesi in mediana e ritrova Berardi nel tridente d’attacco con Pinamonti e Lauriente.

Lista chilometrica di indisponibili per Dejan Stankovic, orfano di Colley, Conti, De Luca, Djuricic, Pussetto, Quagliarella, Sabiri e Winks. Subito spazio ai nuovi acquisti Nuytinck in difesa con Bereszynski e Amione e Lammers in attacco con Gabbiadini, mentre a centrocampo giocano Leris, Ronaldo Vieira, Verre, Rincon e Augello, mentre a porta c’è Audero.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nei primi minuti di un primo tempo caratterizzato dall’ottimo possesso palla degli ospiti e dalla fase difensiva dei padroni di casa, che si difendono con ordine e ripartono in contropiede.

I padroni di casa ci provano con Berardi un paio di volte, ma senza fortuna, mentre gli ospiti rispondono con Gabbiadini che, dopo aver sbagliato da ottima posizione, al 25′ minuto riesce a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio in acrobazia su sponda di Amione sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Neanche il tempo di respirare che al 28′ minuto gli ospiti addirittura segnano il gol del raddoppio con un sinistro dalla distanza di Augello, imparabile per il portiere, su tentativo di rilancio di Ferrari.

L’uno due taglia le gambe ai padroni di casa, che dimostrano di accusare il colpo, non riescono ad alzare il baricentro e gli ospiti ne approfittano per gestire il doppio vantaggio con grande carattere e personalità, non lesinando ad attaccare.

Questa volta, però, Consigli si fa trovare pronto sulla conclusione di Gabbiadini, mentre Augello non trova la porta da buona posizione prima del giallo di Ronaldo Vieira e delle conclusioni di Lauriente e Berardi, troppo estemporanee e senza convinzione, e di un colpo di testa impreciso di Amione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Traore al posto di Thorsvedt e con le ammonizioni di Berardi e Amione.

Sembra cambiare il copione della partita, visto che i padroni di casa sembrano molto più reattivi e qualitativi in fase di impostazione, forse anche perché gli ospiti si difendono compatti dietro la linea della palla.

Dopo un tentativo proprio di Traore, gli emiliani provano a riaprire la partita segnando con Berardi al 64′ minuto direttamente da calcio di rigore, fischiato dall’arbitro per fallo di Nuytinck su Pinamonti, ravvisato dal VAR, visto che era in area di rigore.

Girandola di cambi: dentro Montevago, Murru, Alvarez, Defrel. Murillo e Ceide, fuori Amione, Lammers, Frattesi, Pinamonti, Berardi e Verre, mentre vengono ammoniti anche Rogerio e proprio Montevago.

In realtà, i padroni di casa ci credono davvero e attaccano a testa bassa, sfiorando il pareggio proprio con Pinamonti, salvato sulla linea da Amione, proprio prima delle loro sostituzioni, mentre Audero è assolutamente salvifico nel finale su Lauriente in un paio di occasioni.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Sampdoria 1-2:

Tabellino di Sassuolo-Sampdoria 1-2

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi (82′ Alvarez), Henrique, Thorstvedt (46′ Traore); Berardi (87′ Ceide), Pinamonti (82′ Defrel), Laurientè. All. Dionisi

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Nuytinck, Amione (72′ Murru); Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre (87′ Murillo); Gabbiadini, Lammers (72′ Montevago). All. Stankovic

ARBITRO: Fabio Maresca

GOL: 26′ Gabbiadini (Sam), 28′ Augello (Sam), 64′ Berardi su rigore (Sas)

ASSIST: Amione (0-1, Sam)

AMMONITI: Vieira (Sam), Berardi (Sas), Amione (Sam), Montevago (Sam), Rogerio (Sas)

ESPULSI: –