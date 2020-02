Video Gol Highlights Sassuolo-Roma 4-2: inutili Dzeko e Veretout dopo Djuricic, Boga e doppietta Caputo

Risultato di Sassuolo-Roma 4-2, 22° giornata di Serie A: la sblocca Caputo, che si regala la doppietta, tris di Djuricic, accorcia Dzeko dopo aver colpito un palo, la riapre Veretout dopo l’espulsione di Pellegrini, ma la chiude Boga

Chi si aspettava spettacolo e divertimento non è certo rimasto deluso dalla sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, dove il Sassuolo ha distrutto la Roma nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della 22° giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per gli emiliani, che fermano i giallorossi dopo due risultati utili consecutivi e si rilanciano in classifica.

La sintesi di Sassuolo-Roma 4-2, 22° giornata di Serie A

Tanto spettacolo e divertimento in un primo tempo disputato su ritmi davvero intensi. Il merito è solo dei padroni di casa, che pressano con aggressività non permettendo agli ospiti di giocare la palla con la giusta velocità e sfruttando al meglio le dormite difensive degli avversari.

Dopo una bella parata di Consigli sulla conclusione di Cristante inizia la grande serata di Caputo, che al 7′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio con un bellissimo dribbling su Mancini.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che ne approfittano per prendere in mano il pallino del gioco e sfruttando al meglio gli errori in fase di impostazione degli avversari, che rischiano tantissimo sulle giocate di Locatelli e Ferrari.

Il meritato raddoppio dei padroni di casa arriva al 17′ minuto, sempre Caputo, servito perfettamente da Toljan, che era stato lanciato da Berardi in maniera illuminante.

Solo dopo il secondo gol subito che gli ospiti cominciano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Smalling sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma rischiando di affondare sulla conclusione di Boga, su cui Pau Lopez si supera.

Però, è solo il preludio per il tris dei padroni di casa, che segnano ancora al 27′ minuto con Djuricic, servito ancora da Berardi, di fatto chiudendo anzitempo la prima frazione di gioco.

Continua ad essere bellissima anche nel secondo tempo la partita, visto che gli ospiti entrano in campo con tutt’altro piglio, mostrando tutto il proprio potenziale offensivo e la propria qualità nell’esprimere un calcio davvero efficace.

Sale in cattedra Dzeko, che si mette i compagni sulle spalle e inizia la propria personale sfida con Consigli, bravo davanti ad una prima conclusione e fortunato subito dopo quando è il palo ad aiutarlo.

Ma Dzeko non ci sta e al 56′ minuto accorcia con un imperioso stacco di testa su cross di Pellegrini.

I padroni di casa escono di fatto dal campo, visto che gli ospiti dimostrano di crederci prendendo in mano il pallino del gioco ed iniziando un vero e proprio assedio alla porta di Consigli, bravo su Cristante, mentre Locatelli salva sulla linea in occasione di un tentativo di Dzeko.

Ma con il passare dei minuti i padroni di casa escono dalla propria apatia e tornano finalmente in campo divorandosi in contropiede il poker con Caputo e rendendosi pericolosi con Berardi, subito dopo l’espulsione di Pellegrini al 70′ minuto per doppia ammonizione.

Nonostante l’uomo in meno, gli ospiti riescono clamorosamente a riaprire la partita definitivamente al 73′ minuto, quando Veretout trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Boga.

Eppure, proprio Boga subito dopo, al 75′ minuto, ristabilisce il doppio vantaggio con una bellissima azione personale.

Nel finale è da apprezzare il tentativo degli ospiti di crederci fino in fondo con le occasioni di Spinazzola e Dzeko, ma i padroni di casa più volte sfiorano il quinto gol con Defrel.

Video Gol Highlights Sassuolo-Roma 4-2, 22° giornata di Serie A

Il tabellino di Sassuolo-Roma 4-2, 22° giornata di Serie A

Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 7, Romagna 6,5, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 7; Locatelli 7, Obiang 7; Berardi 7,5 (88′ Magnani sv), Djuricic 7,5, Boga 7 (82′ Magnanelli sv); Caputo 7,5 (75′ Defrel 6).

Allenatore: De Zerbi 7

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 5 (46′ B. Peres 6), Smalling 5,5, Mancini 4, Spinazzola 6; Veretout 6 (81′ Villar sv), Cristante 5; Under 5 (66′ C. Perez 5,5), Pellegrini 5,5, Kluivert 5,5; Dzeko 6.

Allenatore4-: Fonseca 5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 7′ e 16′ Caputo (S), 26′ Djuricic (S), 55′ Dzeko (R), 73′ rig. Veretout (R), 74′ Boga (S)

Ammoniti: 24′ Cristante (R), 29′ Santon (R), 34′ Obiang (S), 44′ e 69′ Pellegrini (R), 62′ Kluivert (R), 65′ Spinazzola (R), 84′ Mancini (R)

Espulsi: 69′ Pellegrini (R)

©RIPRODUZIONE RISERVATA