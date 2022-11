Video Gol Highlights Sassuolo – Roma 1-1 e Sintesi 09-11-2022

Video Gol e Highlights di Sassuolo – Roma: finisce in parità il match del Mapei Stadium con i gol tutti negli ultimi 10 minuti, Abraham porta in vantaggio i giallorossi e Pinamonti pareggia poco dopo.

Finisce con un pareggio per 1 a 1 il match al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra il Sassuolo di Dionisi e la Roma di Mourinho.

I giallorossi erano passati in vantaggio con un colpo di testa di Abraham all’80° ed i padroni di casa hanno pareggiato 5 minuti dopo con Dionisi.

Un pareggio deludente per la Roma che dopo la sconfitta di domanica nel derby non riesce a prendere i 3 punti e resta al 5° posto a -2 da Atalanta e Lazio.

Il Sassuolo con questo pareggio aggancia Fiorentina e Bologna all’11° posto a quota 16 punti.

Sintesi di Sassuolo – Roma:

Dionisi manda in campo il suo Sassuolo con il 4-3-3 con Consigli in porta e davanti a lui Ayhan e Ferrari centrali con Toljan a destra e Kyriakopoulos a sinistra. A centrocampo c’è Lopez in cabina di regia affiancato da Frattesi e Harroui. In attacco il tridente formato da Pinamonti, D’Andrea e Laurientè.

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 e a sorpresa lascia in panchina Abraham e schiera al suo posto Shomurodov.

In porta c’è Rui Patricio e la linea difensiva è formata da Smalling, Mancini e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Celik a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Shomurodov punta centrale supportato da Zaniolo e Volpato.

All’8° subito occasione Roma con Zaniolo che va via sulla sinistra e mette in mezzo un ottimo pallone per Shomurodov ma Frattesi mette in angolo in modo provvidenziale.

Al 17° risponde il Sassuolo con un gran tiro di Frattesi dalla distanza che viene deviato in angolo da Rui Patricio in modo provvidenziale.

Al 32° ottima azione in contropiede della Roma con Zaniolo che serve ancora Shomurodov in area, l’attaccante giallorosso prova il tiro ma Consigli è bravo a parare.

Al 35° il Sassuolo sfiora il gol del vantaggio. Ottimo lancio di Kyriakopoulos per Laurientè che prova il destro a giro ma il pallone termina di poco a lato.

Al 44° ottima occasione per la Roma con Celik che dalla destra mette in mezzo e Zalewski da solo davanti a Consigli calcia alto.

Video Gol e Highlights di Sassuolo – Roma:

Tabellino di Sassuolo – Roma:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos (dall’88’ Rogerio), Frattesi, Lopez (dal 75′ Obiang), Harroui (dal 67′ Thorstvedt), D’Andrea (dal 67′ Traoré), Pinamonti, Laurienté (dall’88’ Berardi)

A disposizione: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Erlic, Romagna, Tressoldi, Henrique, Antiste, Alvarez, Ceide.

Allenatore: Alessio Dionisi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (dal 66′ Karsdorp), Cristante, Matic, Zalewski (dal 66′ El Shaarawy); Volpato (dal 73′ Bove); Zaniolo (dal 78′ Belotti), Shomurodov (dal 66′ Abraham).

A disposizione: Boer, Svilar, Camara, Cherubini, Faticanti, Kumbulla, Tahirovic, Tripi, Vina.

Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Sig. Ayroldi di Molfetta.

Marcatori: 80′ Abraham (R), 85′ Pinamonti (S)

Ammoniti: Zaniolo (R), Laurienté (S), Ayhan (S), Lopez (S), Kyriakopoulos (S), Cristante (R), Pinamonti (S)