Video Gol Highlights Sassuolo – Lecce 1-0 e Sintesi 20-08-2022

Video Gol e Highlights di Sassuolo – Lecce 1-0: decide la partita un gol di Berardi al 40° del primo tempo. Il Sassuolo guadagna i primi 3 punti stagionali mentre il Lecce resta fermo a 0 punti.

Il Sassuolo di Dionisi porta a casa 3 punti importantissimi nel primo match casalingo giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

I neroverdi dopo la sconfitta nella partita d’esordio in campionato a Torino contro la Juventus per 3 a 0 e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Modena trovano la prima vittoria stagionale in un match ufficiale.

Per il Lecce di Baroni resta l’amaro in bocca nel tornare a casa con un altra sconfitta di misura dopo quella rimediata al “Via del Mare” contro l’Inter alla 1° Giornata maturata al 94° nell’ultima azione della partita.

Sintesi di Sassuolo – Lecce 1-0:

Dionisi manda in campo il suo Sassuolo con il classico 4-3-3 con Consigli in porta e linea difensiva formata da Toljan a destra e Rogerio a sinistra con Erlic e Ferrari al centro. A centrocampo ci sono Matheus Henrique in cabina di regia con ai lati Maxime Lopez e Frattesi. In attacco il tridente formato da Berardi, Pinamonti e Kyriakopulos.

Baroni schiera il suo Lecce con un 4-3-3 speculare con Falcone in porta e davanti a lui Blin e Baschirotto al centro con Gendrey a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo c’è Hjulmand in cabina di regia con ai lati Bistrovic e Gonzalez.

Il tridente d’attacco è formato da Di Francesco, Strefezza e Ceesay.

Al 1° minuto c’è subito un occasione per il Lecce con Strefezza che va via sulla destra e mette in mezzo per Ceesay che prova a colpire di testa ma viene anticipato da Ferrari in extremis.

Al 15° ancora il Lecce pericoloso con l’ex Di Francesco che prova il destro da fuori area ma Consigli è bravo a respingere.

Al 22° la prima occasione per il Sassuolo è sui piedi di Berardi che calcia a giro ed il pallone sfiora il palo.

Al 33° la più ghiotta occasione per il Lecce con Ceesay che si invola in area e a tu per tu con Consigli calcia sopra la traversa complice una deviazione del difensore neroverde Erlic.

Al 40° il Sassuolo passa in vantaggio con il capitano Berardi! Su azione di calcio d’angolo dopo una respinta di un difensore del Lecce il 10 neroverde calcia di sinistro al volo dal limite dell’area ed il pallone si infila nell’angolino.

Nel secondo tempo le squadre appaiono più stanche e si gioca con meno intrensità.

Al 57° c’è un occasione per il Lecce su cross di Gendrey arriva Gonzales a centro area ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

Al 78° ci prova l’islandese del Lecce Helgason che manca di poco lo specchio della porta.

Nel finale di partita sfiora il raddoppio Berardi con un tiro a giro ma non trova lo specchio della porta.

Tabellino di Sassuolo – Lecce 1-0:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (80′ Harroui), Maxime Lopez, Matheus Henrique (63′ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (63′ Defrel), Kyriakopulos. In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Alvarez, Obiang, Ceide, Tressoldi. Allenatore: Alessio Dionisi

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (70′ Helgason), Hjulmand, Gonzalez (80′ Askildsen); Strefezza (90′ Listowski), Ceesay (80′ Colombo), Di Francesco (46′ Banda). In panchina: Bleve, Brancolini, Tuia, Helgason, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: Marco Baroni

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como

MARCATORE: 40′ Berardi (S)

AMMONITI: Matheus Henrique, Berardi, Rogerio, Frattesi (S); Gonzalez (L)