Video Gol Highlights Sassuolo-Lazio 0-2: Sintesi 21-10-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Lazio 0-2, 9° Giornata Serie A: segnano Felipe Anderson e Luis Alberto

La Lazio batte il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti, che si portano a quota tredici punti in classifica, mentre gli emiliani rimangono a quota dieci con la seconda sconfitta consecutiva.

Sintesi di Sassuolo-Lazio 0-2

Indisponibili Alvarez, Matheus Henrique, Obiang e Viti per Alessio Dionisi, che punta su Toljan, Ruan, Ferrari e Pedersen in difesa a protezione di Consigli, conferma Racic con Boloca in mediana e lancia Castillejo nel tridente dei trequartisti con Lauriente e Berardi alle spalle di Pinamonti unica punta.

Un po’ di turnover per Maurizio Sarri, che schiera Castellanos e Pedro in attacco con Felipe Anderson, concede una chance a Guendouzi e Rovella in mediana con Luis Alberto e lancia Patric e Lazzari in difesa con Romagnoli e Marusic davanti a Provedel.

E’ una partita davvero molto strana nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi, ma con errori clamorosi da parte dei padroni di casa, che insistono con un possesso palla impreciso a causa dall’ottimo pressing degli ospiti, intensi, aggressivi e qualitativi in tutte le fasi di gioco.

Gli ospiti sfruttano i tantissimi errori soprattutto di Ruan, ma Consigli alza la saracinesca più volte su Luis Alberto e Guendouzi, mentre la traversa ferma Romagnoli sul più bello.

Al 28′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Felipe Anderson, servito da Castellanos dopo il recupero palla di Luis Alberto in pressing su un deconcentrato Ruan.

Dopo le ammonizioni di Pedersen e Rovella, al 35′ minuto gli ospiti raddoppiano proprio con Luis Alberto, che sfrutta un altro errore della difesa dei padroni di casa sul cross teso di Felipe Anderson.

I padroni di casa non ci sono proprio in campo, insistono con un certo tipo di gioco non interpretando correttamente l’andamento della partita contro ospiti in dominio del campo e del gioco, nonostante il giallo a Pedro.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Cataldi, Zaccagni, Erlic, Vina e Thorstvedt al posto di Rovella, Pedro, Ruan, Pedersen e Racic.

Dopo il palo di Cataldi, giallo per lui, c’è spazio anche per Defrel al posto di Castillejo e per Vecino al posto di Guendouzi, mentre viene ammonito Luis Alberto, anche pericoloso prima di essere sostituito da Kamada quando entrano anche Immobile e Mulattieri per Castellanos e Pinamonti.

Nel finale prima Consigli riesce ad evitare un clamoroso autogol sul calcio d’angolo di Cataldi e poi Thorstvedt non trova la porta da ottima posizione.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Lazio 0-2:

Tabellino di Sassuolo-Lazio 0-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6, Ruan 4,5 (1′ st Erlic 6), Ferrari 5,5, Pedersen 5 (1′ st Vina 6); Boloca 5, Racic 5 (1′ st Thorstvedt 6); Berardi 5,5, Castillejo 5,5 (16′ st Defrel 5,5), Laurienté 5,5, Pinamonti 5 (43′ st Mulattieri sv). A disp.: Pegolo, Theiner, Missori, Volpato, Lipani, Ceide. All.: Dionisi 5.



Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 6; Guendouzi 6,5 (22′ st Vecino 6), Rovella 6,5 (8′ st Cataldi 6,5), Luis Alberto 7 (34′ st Kamada sv); F. Anderson 7, Castellanos 6,5 (34′ st Immobile sv), Pedro 6 (8′ st Zaccagni 6,5). A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Hysaj, Gila, Basic, Isaksen. All.: Martusciello 6,5.



Arbitro: Di Bello

Marcatori: 28′ Felipe Anderson, 35′ Luis Alberto

Ammoniti: Pedersen (S); Rovella, Pedro, Immobile, Luis Alberto, Cataldi (L)

Espulsi: nessuno