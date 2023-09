Video Gol Highlights Sassuolo-Hellas Verona 3-1: Sintesi 1-9-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Hellas Verona 3-1, 3° Giornata Serie A: doppietta di Berardi, segnano anche Ngonge e Pinamonti

Il Sassuolo batte l’Hellas Verona al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel primo anticipo del venerdì della terza giornata di Serie A.

Prima vittoria stagionale per gli emiliani dopo due sconfitte consecutive, mentre gli scaligeri si fermano dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Sassuolo-Hellas Verona 3-1

Out Alvarez, Maxime Lopez e Obiang per Alessio Dionisi, che rispolvera Berardi in attacco con Lauriente e Pinamonti, e Thorstvedt in mediana al fianco di Boloca a Matheus Henrique, mentre in difesa confermati Toljan e Matias Vina con Ruan e Erlic davanti a Consigli.

Tantissime assenze per Marco Baroni, orfano di Braaf, Henry, Hien, Hrustic, Lazovic e Tchatchoua. Confermato Coppola in difesa con Magnani e Dawidowicz a protezione di Montipò, mentre si rivede Faraoni a centrocampo con Mboula, Hongla, Duda e Doig. In attacco giocano Ngonge e Folorunsho.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine, pressano con la giusta aggressività e non lesinano a ripartire in contropiede.

Dopo i tentativi di Boloca e Doig, al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Pinamonti, che trova il gol del vantaggio su assist di Berardi.

Grande raezione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo degli avversari rendendosi pericolosi con i soliti Duda e Ngonge.

Viene ammonito Boloca, si infortuna Hongla, sostituito da Serdar, giallo anche per Coppola e Magnani in un finale in cui ci provano anche Folorunsho, Berardi e Ngonge.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bonazzoli per Mboula e cambia tutto, visto che gli ospiti sono vivaci e lasciano spazi ai padroni di casa.

Al 56′ minuto gli ospiti riescono a pareggiare con Ngonge grazie ad un tiro cross insidioso, che beffa gli avversari.

Ma al 64′ minuto i padroni di casa ritornano in vantaggio con Berardi, su assist perfetto di Lauriente.

Spazio ai cambi: dentro Bajrami e Pedersen al posto di Thorstvedt e Matis Vina; ma al 73′ minuto a segnare è sempre Berardi, che si regala una bella doppietta trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Doig, anche ammonito.

Berardi x2 + Pinamonti = 3 punti ⚫️🟢#SassuoloVerona pic.twitter.com/1RLjqT3Rwk — Lega Serie A (@SerieA) September 1, 2023

Ci provano Bajrami e Ngonge tra l’entrata in campo di Djuric, Ceide e Mulattieri, subito pericoloso, che subentrano per Duda, Berardi e Pinamonti.

Nel finale Consigli si fa trovare pronto sul tentativo di Faraoni e vengono concessi minuti anche a Cabal, Terracciano e Racic al posto di Doig, Faraoni e Lauriente.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Hellas Verona 3-1:

Tabellino di Sassuolo-Hellas Verona 3-1

Marcatori: 12’ Pinamonti (S), 56’ Ngonge (V), 64’ Berardi, 72’ Berardi (rig. S.)

Assist: 12’ Toljan (S), 64’ Laurienté (S)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (64’ Pedersen); M. Henrique, Boloca; Berardi (77’ Ceide), Thorstvedt (64’ Bajrami), Laurienté (85’ Racic); Pinamonti (77’ Mulattieri). All. Dionisi

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Faraoni (85’ Terracciano), Hongla (35’ Serdar), Duda (76’ Djuric), Doig (85’ Cabal); Ngonge, Mboula (46’ Bonazzoli); Folorunsho. All. Baroni

Arbitro: Sig. Piccinini di Forlì

Ammoniti: 28’ Boloca (S), 42’ Coppola (V), 45’ Baroni (V), 45’ + 4’ Magnani, 72’ Doig