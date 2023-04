Video gol-highlights Sassuolo-Empoli 2-1: sintesi 30-04-2023

Video gol-highlights Sassuolo-Empoli 2-1: una doppietta di Berardi, nel finale, regala la vittoria ai neroverdi rimasti in dieci.

Sassuolo-Empoli 2-1: i neroverdi ribaltano il match con la doppietta di Berardi. Tre punti importanti per la squadra di Dionisi, che messa a sicuro la salvezza, stanno cercando di chiudere al meglio questa annata.

L’Empoli, in vantaggio con Cambiaghi nel primo tempo, si fa rimontare nel giro di dieci minuti in superiorità numerica. Con cinque punti di margine sul terzultimo posto, la permanenza nella massima categoria non è ancora certa. Ci sarà da soffrire.

La sintesi di Sassuolo-Empoli 2-1

Inizio di partita a ritmi alti: il Sassuolo prova a rendersi pericoloso su azione d’angolo, ma Ebuehi sventa la minaccia, mentre l’Empoli va avanti alla prima occasione.

È Cambiaghi, dopo una progressione lunga tutto il campo, a battere Consigli con un preciso destro nell’angolino.

📸⚽ Nicolò 😍 pic.twitter.com/eRb3JrFTpz — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 30, 2023

Il Sassuolo non si lascia demoralizzare e parte al contrattacco: Bajrami offre a Laurentié, ma la punta non riesce a controllare.

L’Empoli si mantiene alto grazie a Cambiaghi, che tiene palla per far salire la squadra. I toscani sono nuovamente pericolosi in verticale: palla a Caputo, che a tu per tu con Consigli spreca, calciando al lato.

Risponde il Sassuolo con Laurentié, che dalla sinistra mette in mezzo per Defrel: colpo di testa del francese al lato.

Il Sassuolo tiene in mano il pallino del gioco, ma è ancora l’Empoli a rendersi pericoloso con Caputo: sua una conclusione che finisce sul palo, alla destra di Consigli, e nega all’Empoli il raddoppio.

Nel secondo tempo Dionisi effettua tre cambi, lanciando Pinamonti, Henrique e Ferrari. L’ex Inter prova subito a farsi vedere con un cross che viene liberato da Ebuehi.

Ci prova Frattesi, con una percussione sino al limite dell’area, ma sbaglia l’ultimo passaggio per Laurentié. Nel Sassuolo si rivede anche Berardi, fermato nelle ultime settimane da un infortunio.

Anche Zanetti effettua qualche sostituzione, dando fiato a Cambiaghi con l’ingresso di Piccoli, e Fazzini per Bandinelli.

Gli animi si surriscaldano, e l’arbitro è costretto ad estrarre cartellini: rosso diretto a Pinamonti, per eccesso di proteste, e Sassuolo in dieci.

Poco prima, il direttore di gara aveva annullato una rete di Caputo, su cross di Parisi, per fuorigioco dell’ex punta del Bari.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Sassuolo si rende pericoloso con un contropiede di Frattesi, cui manca solo la precisione nell’ultimo passaggio.

Il pareggio arriva comunque, all”82′ per merito di Berardi: gol spettacolare quello del fantasista calabrese che calcia al volo su un’ampia apertura di Henrique. Vicario non può nulla.

Dopo il gol, Marin ha un’opportunità su punizione, ma la spreca calciando lento tra le braccia di Consigli. Il raddoppio del Sassuolo arriva invece su rigore, assegnato dopo check del VAR. A trasformarlo è Berardi, a tempo ormai scaduto.

È una vittoria, quella neroverde, che rischia di inguaiare l’Empoli. La squadra di Zanetti, sei punti di margine sul terzultimo posto, non dovrebbe correre particolari rischi, ma deve comunque stare attenta in questo finale di stagione.

Il Sassuolo, dal canto suo, cercherà di finire il campionato in crescendo per poi concentrarsi sulla prossima annata.

Highlights e Video gol di Sassuolo-Empoli 2-1

Il tabellino di Sassuolo-Empoli 2-1

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (Ferrari 45′), Marchizza (Rogerio 79′); Frattesi, Lopez, Harroui (Henrique 45′); Bajrami, Laurienté, Defrel .

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Romagna, Zortea, Henrique, Obiang, Thorstvedt, Alvarez, Ceide, D’Andrea, Berardi, Pinamonti.

Allenatore: Alessio Dionisi.

EMPOLI (4-3-1-2). Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi (Cacace 84′); Grassi (Akpra Akpro 62′), Marin, Bandinelli (Fazzini 68′); Baldanzi; Caputo (Satriano 84′), Cambiaghi (Piccoli 65′).

A disposizione: Cacace, Stojanovic, Tonelli, Fazzini, Henderson, Haas, Akpa-Akpro, Piccoli, Satriano, Vignato, Destro, Perisan, Ujkani.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Marcatori: 11′ Cambiaghi (E), 82′, 90+5′ Berardi (S)