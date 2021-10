Video Gol Highlights Sassuolo-Empoli 1-2: Sintesi 31-10-2021

Video Gol e Highlights Sassuolo-Empoli 1-2, 11° Giornata Serie A: il rigore di Pinamonti pareggia l’autorete di Tonelli, la decide Zurkowski

Colpaccio dell’Empoli contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nell’undicesima giornata di Serie A.

Gli emiliani si fermano dopo due vittorie consecutive e tre risultati utili consecutivi, mentre i toscani tornano a fare punti dopo la sconfitta del turno infrasettimanale.

Sassuolo-Empoli

Sintesi di Sassuolo-Empoli 1-2

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre preferiscono fare possesso palla, ma si difendono perfettamente risultando compatti ed ordinati nella propria metà campo, eludendo anche il pressing asfissiante avversario.

L’unico che ci prova è Traore, che prima si fa fermare da un super Vicario e poi riesce a sbloccare il risultato al 44′ minuto trovando il gol del vantaggio grazie all’autorete di Tonelli.

Nel secondo tempo gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco, mostrando sin da subito grande carattere e personalità nel reagire al colpo subito all’ultimo, ma i padroni di casa provano ad abbattere i ritmi di gioco.

Nonostante la mole di gioco, le due squadre non riescono in realtà a rendersi veramente pericolose fino al 84′ minuto, quando gli ospiti pareggiano con Pinamonti, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Chiriches su Cutrone.

Nel finale i padroni di casa provano in tutti i modi a trovare il gol vittoria, ma non riescono a spaventare il portiere avversario, prima del clamoroso gol vittoria di Zurkowski al 93′ minuto, su assist di Henderson, con cui gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Empoli 1-2:

Tabellino di Sassuolo-Empoli 1-2

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (Dal 85′ Muldur), Chiriches, Ferrari, Kiriakopoulos; Lopez, Frattesi (Dal 85′ Harroui); Berardi, Raspadori (Dal 71′ Matheus Henrique), Traore (Dal 71′ Boga); Scamacca (Dal 62′ Defrel). All.: Dionisi.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza (Dal 81′ Parisi); Haas (Dal 81′ Asllani), Stulac (Dal 81′ Zurkowski), Bandinelli (Dal 62′ Cutrone); Henderson, Di Francesco; Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Massimi di Termoli

Gol: 44′ aut. Tonelli (E), 83′ rig. Pinamonti (E), 93′ Zurkowski (E)

Assist: Henderson

Ammoniti: Scamacca, Stojanovic, Raspadori, Pinamonti, Defrel, Lopez

